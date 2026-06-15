USA og Iran indgår fredsaftale: Hormuzstrædet genåbnes

USA og Iran er blevet enige om en fredsaftale, der indebærer ophævelse af flådeblokade og genåbning af Hormuzstrædet. Reaktioner fra Danmark fremhæver vigtigheden for global stabilitet og økonomi.

USA og Iran har søndag meddelt, at de er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte den langvarige konflikt mellem de to lande.

Aftalen blev mæglet af Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, som først offentliggjorde nyheden sent søndag aften. Kort efter bekræftede både den amerikanske præsident Donald Trump og Irans viceudenrigsminister Kazem Gharibabadi udviklingen. Ifølge aftalen skal USAs flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet, en af verdens vigtigste skibsruter for olie- og gas transport, skal genåbnes. Dette ses som et afgørende skridt for at sikre global energiforsyning og stabilitet i Mellemøsten.

I Danmark har statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reageret positivt på meldingerne. I et opslag på X mandag morgen udtaler Mette Frederiksen: Jeg hilser den amerikanske aftale med Iran om at indstille fjendtlighederne og genåbne Hormuzstrædet velkommen. Det er vigtigt for sikkerheden og stabiliteten i regionen og på globalt plan. Jeg roser partnernes diplomatiske indsats.

Hun understreger, at Danmark er fast besluttet på at støtte bestræbelserne på at sikre den frie skibsfart, hvilket er afgørende for verdensøkonomien. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tilføjer i en separat udtalelse, at det er vigtigt, at aftalen bliver implementeret korrekt, så vi kan sikre regional stabilitet og genåbne Hormuzstrædet. Han oplyser, at han vil drøfte sagen med sine kolleger i EU og deltage i et møde for EU-udenrigsministre senere på dagen for at koordinere støtten til den videre proces.

Fredsaftalen kommer efter måneders spændinger og militære sammenstød mellem USA og Iran, der har truet med at eskalere til en større regional krig. Hormuzstrædet har været blokeret i flere uger, hvilket har ført til stigende oliepriser og bekymringer om globale forsyningskæder. Aftalen indebærer også en våbenhvile og en fælles indsats for at stabilisere situationen i Persiske Golf. Flere internationale aktører har rost aftalen som et positivt skridt, men advarer om, at implementeringen bliver afgørende.

Mange analytikere påpeger, at tillid mellem parterne stadig er skrøbelig, og at der skal lægges et stort arbejde i at sikre, at aftalen holdes. Danmark og EU har signaleret, at de er klar til at bidrage med overvågning og diplomatisk støtte for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent og frit for international skibsfart.

Den danske regering har tidligere været aktiv i at fremme maritime sikkerhedsoperationer i regionen, og denne aftale kan bane vejen for en mere stabil og forudsigelig fremtid for verdenshandelen





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