USA og Iran indgår forståelsespapir efter fire måneders krig

Knap fire måneder efter starten på krigen mellem USA/Israel og Iran er der nået en midlertidig aftale. Den åbner for genoptaget skibstrafik i Hormuzstrædet og giver Iran adgang til tilbageholdte midler, men udelader Israels kernekrav om begrænsninger af iranske missiler og militante støtte. Modstand i Israel er stor.

Knap fire måneder efter, at USA og Israel angreb Iran og begyndte en krig, som har dræbt flere tusinde mennesker, sendt Mellemøsten ud i usikkerhed og skabt kaos i verdensøkonomien, har USA og Iran indgået en aftale.

Det er et forståelsespapir, som USA's præsident Donald Trump kalder en fredsaftale, der vil skabe ro og orden i regionen. Denne beskrivelse er dog en overdrivelse. Højst et komma er sat i en krig, som Trump selv indledte, og hvor han har fået åbnet Hormuzstrædet igen. Men spørgsmålet om, hvad det endelige resultat af krigen bliver, presser sig på, for det kan være svært at få øje på det samlede billede.

Aftalen, der skal underskrives på fredag i Geneve, er et væsentligt skridt, men den er ikke den endelige og omfattende aftale, som giver løsninger på de mål, USA og Israel gik i krig for at opnå. Aftaleteksten er ikke offentliggjort, men klart er, at de sværeste spørgsmål er udskudt til senere forhandlinger: USA og Iran giver sig selv 60 dage til at blive enige om en aftale, der omfatter begrænsninger på Irans atomprogram og højtberigede uran til gengæld for ophævelse af sanktioner mod landet.

Først i første omgang er resultatet af den nye aftale en forlængelse af våbenhvilen, og at både Iran og USA ophæver deres respektive blokader i Hormuzstrædet. Ifølge Trump vil strædet igen blive åbent for skibstrafik, og Iran vil ikke indkræve betaling for passage på den ene eller anden måde, det vil sige ligesom før krigen.

Til gengæld ser det ud til, at Iran vil få adgang til nogle af landets tilbageholdte midler, som styret så kan bruge til at genopbygge både civil- og militær infrastruktur, som er blevet ødelagt i løbet af krigen. Israel er ikke medunderskriver på aftalen, selvom USA og Israel begyndte krigen sammen. Krigen begyndte efter, at den israelske premierminister Benjamin Netanyahu tilsyneladende overbeviste Trump om, at der var en unik chance for at vælte det iranske styre.

Det er som bekendt ikke sket. Trump satsede på en hurtig succes og fik ikke det ønskede resultat. Israels mål med krigen var ikke alene at vælte regimet og begrænse det iranske atomprogram. Det var også afgørende for Israel at bremse Irans produktion af ballistiske missiler og støtte til militante bevægelser i Mellemøsten, Hizbollah i Libanon, Hamas i Gaza og houthierne i Yemen.

Men hverken missiler eller militser er en del af den nye aftale, så vidt vides. Og der er ingen garantier for, at Iran i de kommende forhandlinger vil gå med til at begrænse sit atomprogram i et omfang, som vil tilfredsstille israelerne. Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, skriver på X, at Trumps aftale ikke er bindende for Israel, og at Israel ikke er underordnet USA.

Læg oven i det, at Iran er lykkedes med at få gjort en våbenhvile i Libanon til del af aftalen med USA. Det lægger begrænsninger på Israel, der fører krig mod Hizbollah, begrænsninger som er uacceptable for israelerne. I Israel er modstanden mod aftalen ikke til at overse, og oppositionspolitikere lægger ikke fingre imellem i deres kritik af premierminister Netanyahu.

En israelsk journalist, Amit Segal, som anses for at være tæt på Netanyahu, delte mandag morgen et citat, som tilskrives den tidligere amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger, om at Netanyahu stod på sidelinjen - svag, syg, isoleret og magtesløs. Netanyahus regering kan ikke, og vil ikke, acceptere et amerikansk forbud mod at angribe Hizbollah i Libanon. Den kommende tid vil vise, hvad det vil betyde for aftalen, for regionen og for forholdet mellem Netanyahu og Trump og mellem Israel og USA





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