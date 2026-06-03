USA og Iran i intensivering af angrebene

USA og Iran fortsætter med at angribe hinanden i regionen, samtidig med at forhandlingerne mellem de to lande fortsætter. Det er ikke uset, at der gennemføres angreb samtidig med forhandlinger eller våbenhviler, og Iran prøver at presse USA ved at gøre andre lande frustrerede.

Et skærmbillede fra en video fra det amerikanske militær viser et missilangreb på en olietankere, M/T Lexie, som ifølge USA blev sat ud af drift, da den forsøgte at sejle mod en iransk havn på trods af en amerikansk blokade.

I denne uge har udmeldingerne fra USA og Iran cirkuleret frem og tilbage hurtigere end droner og missiler i regionen og været mindst lige så svære at få styr på. Onsdag morgen oplyste Kuwait, at et iransk drone- og missilangreb havde ramt landets internationale lufthavn og meldte om skader og flere sårede. Kort efter oplyste Bahrain, at landet havde nedskudt iranske droner og missiler. Det skete, efter at USA og Iran natten til onsdag begyndte at angribe hinanden.

Ifølge den amerikanske centralkommando, CENTCOM, havde USA nedskudt 'flere iranske ballistiske missiler og droner' samt udført et såkaldt 'selvforsvarsangreb' på den iranske Qeshm-ø i Hormuzstrædet. Ifølge USA havde Iran affyret ballistiske missiler mod amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Den iranske revolutionsgarde bekræftede efterfølgende, at den havde angrebet amerikanske militærbaser i regionen som modsvar på de amerikanske angreb på Qeshm.

- Vi havde tidligere advaret om, at enhver form for aggression ville blive mødt med et andet og mere alvorligt svar, og det har vi handlet i overensstemmelse med. Disse reaktioner bør tjene som en lærestreg, lød det onsdag fra Revolutionsgardens presseafdeling, skriver Al Jazeera. Det kan lyde voldsomt, men det er ikke ensbetydende med, at forhandlingerne er kuldsejlet, fortæller DR's mellemøstkorrespondent, Nanna Muus Steffensen.

Det er ikke uset - hverken i denne konflikt eller andre - at der gennemføres angreb, samtidig med at der føres forhandlinger eller er våbenhviler i gang. Iran gør nemlig det, som landet har gjort lige siden konfliktens begyndelse: - Iran prøver at presse USA ved at gøre andre lande så tilpas frustrerede, at de går til Trump og siger: nu må du få det til at stoppe.

En taktik, der har virket meget effektivt for Iran, siger Nanna Muus Steffensen. De amerikanske og iranske angreb er et forsøg fra begge parter på at markere, at de ikke har overgivet sig, og at man er parat til at genoptage krigen, hvis forhandlingerne bryder sammen, vurderer DR's mellemøstkorrespondent. - Trump og hans administration har fra begyndelsen troet, at det bare er et spørgsmål om at bruge nok militærmagt mod det iranske styre, før det ville overgive sig.

Det har vist sig ikke at fungere sådan, siger Nanna Muus Steffensen. Men de seneste angreb viser, at USA fortsat forsøger at lægge pres på de iranske forhandlere ad den vej, tilføjer hun. Angrebene handler tilsyneladende om at presse hinanden til at nå frem til en aftale. Men hvad er status egentlig på forhandlingerne?

Mandag sagde Irans udenrigsminister, Abbas Araghchi, at våbenhvilen mellem USA og Iran 'utvetydigt gælder på alle fronter' - altså også i Libanon. Han advarede om, at brud på aftalen et sted vil blive betragtet som brud på hele våbenhvilen, og at USA og Israel vil bære 'ansvaret for konsekvenserne' af eventuelle overtrædelser. Et par dage inden havde Netanyahu sagt, at han havde bedt det israelske militær om at 'træde endnu hårdere på speederen' i angrebene mod Hizbollah.

Iran har fra starten af forhandlingerne mellem USA og Iran gjort det klart, at de ønsker, at en eventuel våbenhvile eller rammeaftale også skal omfatte et stop af israelske angreb i Libanon. Samme dag rapporterede det iranske statsmedie Tasnim, at Iran ville 'stoppe med at udveksle beskeder med USA', så længe de israelske angreb i Libanon fortsatte.

Et par timer senere sagde Donald Trump i et telefonopkald med det amerikanske medie CNBC, at han var 'ligeglad', hvis forhandlingerne med Iran kollapsede. Kort havde Trump en telefonsamtale med den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, der har talt med anonyme kilder, som overværede samtalen, skulle der være tale om en ophedet udveksling mellem de to, hvor Trump angiveligt skulle have kaldt Netanyahu for 'fucking sindssyg' og spurgt, 'hvad fanden han har gang i'.

Det skete samme dag, som Israel intensiverede angrebene i Libanon, og Netanyahu sagde, at hovedstaden Beirut ikke 'er fredet'. Kort efter lagde Trump et opslag på sit medie Truth Social, hvor han skrev, at han havde haft en samtale med Netanyahu og også talt med Hizbollah gennem repræsentanter. Han skrev, at der ikke ville komme israelske soldater til Beirut.

Ifølge Trump havde hans samtale med krigens to parter mundet ud i, at der fra Hizbollahs side var enighed om, at al beskydning af Israel stopper. Herefter skrev Libanons ambassade i USA på X, at de libanesiske myndigheder havde 'modtaget en bekræftelse på Hizbollahs godkendelse af et amerikansk forslag, som indebærer et gensidigt ophør for angreb'





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