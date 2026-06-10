USA iværksætter militært angreb på Iran efter helikopter-skydning

Amerikanske styrker har angrebet iranske mål nær Hormuzstrædet som svar på, at en amerikansk helikopter blev skudt ned. Præsident Trump kalder reaktionen stærk og kraftfuld. IRGC bekræfter skader på infrastruktur i Sirik, Jask og Qeshm.

Det amerikanske militær har iværksat et angreb på iranske mål i reaktion på den skydes ud af en amerikansk militærhelikopter. Ifølge USA 's centralkommando (Centcom) er angrebet udført i selvforsvar og som et proportionalt svar på tidligere angreb mod amerikanske styrker og internationale handelsskibe.

Americanske kampfly har angrebet iranske luftforsvarssystemer, jordbaserede kontrolstationer og radaranlæg nær Hormuzstrædet med præcisionsvåben. Irans Revolutionsgarde (IRGC) bekræfter, at USA har angrebet havnebyen Jask, Sirik og øen Qeshm, alle tæt på Hormuzstrædet. Ifølge IRGC er en telekommunikationsmast i Sirik blevet beskadiget og to vandtanke i byen ødelagt. Amerikansk præsident Donald Trump har omtalt angrebet som stærkt og kraftfuldt, og et direkte svar på nejdet mod den amerikanske helikopter.

Trump har tidligere varslet, at USA ville gengælde helikopterstyrtet, der ifølge amerikanske kilder førte til, at de to besætningsmedlemmer blev reddet. Situationen i regionen er spændt efter eskalering mellem Iran og Israel samt Irans erklæring om, at dens militaire operationer mod Israel er afsluttet





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