USA bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran

Den amerikanske militær har bekræftet, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har de udført flere angreb på iranske militærpositioner på øen Qeshm.

Den amerikanske militær har bekræftet, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har de udført flere angreb på iranske militærpositioner på øen Qeshm .

Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missil- og droneangreb. I Bahrain lyder luftalarmen og indbyggerne er blevet opfordret til at søge mod nærmeste sikre sted. Ifølge det amerikanske militær affyrede Iran ballistiske missiler mod flere lande i regionen, men missilerne styrtede enten ned eller blev afvist af luftforsvar, inden de kunne ramme de tilsigtede mål.

Den iranske revolutionsgarde bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait, som modsvar på de amerikanske angreb på Qeshm. Revolutionsgarden hævder, at de skulle have ramt den amerikanske militærbase i Bahrain med droner, men det afivser det amerikanske militær. Tirsdag morgen rapporterede flere iranske nyhedsbureauer, at forhandlingerne er gået i stå, men det afviste Donald Trump senere på dagen.

Denne situation er blevet opregnet i hele regionen, og mange lande har udtrykt deres bekymring over den udvikling. For eksempel har Saudi-Arabien og andre lande i regionen udtrykt deres støtte til USA og andre lande, der er blevet ramt af iranske angreb. Mange lande har også udtrykt deres ønske om at finde en fredelig løsning på konflikten mellem USA og Iran. Denne situation er blevet opregnet i hele regionen, og mange lande har udtrykt deres bekymring over den udvikling.

For eksempel har Saudi-Arabien og andre lande i regionen udtrykt deres støtte til USA og andre lande, der er blevet ramt af iranske angreb. Mange lande har også udtrykt deres ønske om at finde en fredelig løsning på konflikten mellem USA og Iran





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USA Iran Missiler Droner Qeshm Kuwait Bahrain

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