USA angriber olietanker på vej mod Iran - blokade skærpes

Det amerikanske militær har med et Hellfire-missil uskadeliggjort en olietanker, der trodsede blokaden og forsøgte at nå en iransk havn. Hændelsen er en del af USA's stigende militære pres mod Iran, som har lukket Hormuzstrædet.

Det amerikanske militær har endnu en gang slået til mod skibstrafikken i Den Persiske Golf. Sent onsdag aften blev en olietanker under botswansk flag ramt af et Hellfire-missil fra et amerikansk fly, efter at besætningen angiveligt havde ignoreret gentagne advarsler fra amerikanske styrker.

Tankskibet var på vej mod den iranske ø Kharg, der huser en af Irans største olieterminaler. Ifølge den amerikanske centralkommando Centcom blev fartøjet uskadeliggjort ved, at missilet ramte maskinrummet, hvilket forhindrede skibet i at nå sin destination. Det er endnu uvist, om besætningen er kommet til skade, og der er ikke meldinger om omkomne. Hændelsen er den seneste i en række af amerikanske angreb på kommercielle skibe, der forsøger at bryde den omfattende blokade, som USA indførte den 13. april.

Blokaden forbyder al skibstrafik til og fra iranske havne i Omanbugten og Den Persiske Golf. Siden da har det amerikanske militær ifølge Centcom sat seks kommercielle skibe ud af funktion og tvunget 122 skibe til at ændre kurs. Allerede i fredags blev et fragtskib under Gambias flag angrebet med et missil under lignende omstændigheder. Blokaden er en del af den større krig, som USA og Israel indledte mod Iran den 28. februar.

Som modsvar har Iran angrebet adskillige mål i landene omkring Den Persiske Golf og lukket for en stor del af skibstrafikken i Hormuzstrædet. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste energiårer. Det ligger mellem Iran mod nord og De Forenede Arabiske Emirater og Oman mod syd og forbinder olieproducerende lande i regionen med resten af verden. Omkring en femtedel af verdens samlede olieforbrug passerer gennem det smalle stræde.

Lukningen har allerede sendt chokbølger gennem de globale oliemarkeder, og priserne er steget markant. Samtidig forsøger USA og Iran for tiden at forhandle en aftale på plads, der blandt andet skal genåbne Hormuzstrædet for skibstrafik. Men de gentagne militære sammenstød gør forhandlingerne yderst skrøbelige. Eksperter vurderer, at situationen kan eskalere yderligere, hvis ikke parterne snart når til enighed.

USA's blokade og Irans modangreb har skabt en humanitær krise i regionen, hvor mange lande er afhængige af olieimport gennem strædet. Internationale organisationer har opfordret til tilbageholdenhed, men indtil videre fortsætter begge sider deres militære operationer. Den seneste hændelse med olietankeren viser, at USA er villig til at bruge magt for at håndhæve blokaden, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for den skrøbelige fredsproces





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USA Iran Blokade Hormuzstrædet Olietanker

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