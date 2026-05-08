US-Iransk krig: Trump nedtonede betydningen af nattens begivenheder, men parterne forhandler stadig

De to parter har meget forskellige udlægninger af, hvad der førte til angrebene. Begge parter melder dog om angreb på amerikanske krigsskibe og gengældelsesangreb på iranske positioner, herunder affyringssteder og kommandocentraler. Iranske angreb på tre amerikanske krigsskibe, der var på vej gennem Hormuz-strædet til Omanbugten. Det førte til et amerikansk modsvar. Spørger man iranerne, var angrebet på de amerikanske krigsskibe derimod et modsvar på to tidligere angreb på civile, iranske fartøjer - herunder en olietanker. Det skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim. Parterne forhandler desuden stadig, forsikrede præsidenten, da han senere på natten talte til journalister.

De to parter har meget forskellige udlægninger af, hvad der førte til angrebene. Begge parter melder dog om angreb på amerikanske krigsskibe og gengældelsesangreb på iranske positioner, herunder affyringssteder og kommandocentraler.

Iranske angreb på tre amerikanske krigsskibe, der var på vej gennem Hormuz-strædet til Omanbugten. Det førte til et amerikansk modsvar. Spørger man iranerne, var angrebet på de amerikanske krigsskibe derimod et modsvar på to tidligere angreb på civile, iranske fartøjer - herunder en olietanker. Det skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim.

På trods af beskyldninger om brud på våbenhvilen, så nedtonede præsident Donald Trump betydningen af nattens begivenheder.og beskrev de amerikanske modangreb som 'et kærligt dask' (love tap, red. ). Parterne forhandler desuden stadig, forsikrede præsidenten, da han senere på natten talte til journalister. I et senere opslag på Truth Social beskrev Trump, hvordan de amerikanske krigsskibe neutraliserede de iranske angreb og ikke blev pådraget nogen form for skade.

Herefter gik man til modangreb på iranske affyringsramper og kommandocentraler, lyder det fra præsidenten. Våbenhvilen er blevet testet de sidste par dage, men trods angrebene frem og tilbage er der ikke umiddelbart fare for, at krigen blusser op igen. - Hverken i Iran eller USA ønsker man, at den her krig skal blusse op igen. - Så selvom Donald Trump jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte.

Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Nattens angreb kommer efter en forsigtig optimisme i forhold til en potentiel mere permanent aftale mellem de to lande. - Sideløbende skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale, siger Jakob Krogh. Den amerikanske centralkommando skrev i nat, at man ikke søger eskalation, men at man er klar til at beskytte de amerikanske styrker





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Iransk Krig Angreb På Amerikanske Krigsskibe Retur-Angreb På Iranske Positioner Iranske Angreb På Amerikanske Krigsskibe Præsident Donald Trump Præsidenten Angrebet På Amerikanske Krigsskibe Iranske Nyhedsbureau Tasnim Præsidenten Talte Til Journalister Angrebet På Civile Iranske Fartøjer Præsidenten Beskrev De Amerikanske Modangreb S Præsidenten Ledte Efter En Vej Ud Af Den Her K Præsidenten Nedtonede Betydningen Af Nattens B Præsidenten Forsikrede Parterne Præsidenten Talte Til Journalister Præsidenten Beskrev Hvordan De Amerikanske Kri Præsidenten Gik Til Modangreb På Iranske Affyr Præsidenten Skrev I Nat At Man Ikke Søger Eska Men Man Er Klar Til At Beskytte De Amerikanske Sty Præsidenten Ledde Efter En Vej Ud Af Den Her K Præsidenten Nedtonede Betydningen Af Nattens B Præsidenten Forsikrede Parterne Præsidenten Talte Til Journalister Præsidenten Beskrev Hvordan De Amerikanske Kri Præsidenten Gik Til Modangreb På Iranske Affyr Præsidenten Skrev I Nat At Man Ikke Søger Eska Men Man Er Klar Til At Beskytte De Amerikanske Sty

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump i overraskende kovending: Dette havde ingen set kommeNoget uventet er sket bag kulisserne i Mellemøsten og Trump har selv meldt det ud.

Read more »

Trump kommer med ny melding om Iran-krigen: “Det sker meget snart”Trump er endnu en gang ude med en markant melding om Iran-krigen.

Read more »

Det Hvide Hus kalder ’Star Wars’-skuespiller syg efter AI-opslag med Trump i en gravMark Hamill, der er kendt for sin rolle som Luke Skywalker, har lavet et AI-genereret billede, hvor Donald Trump er død.

Read more »

Nordkraft: Fra kraftværk til kulturmiljø - har det været det værd?En dybdegående analyse af, hvordan Nordkraft i Aalborg er blevet omdannet fra et gammelt kraftværk til et pulserende kulturmiljø, og om investeringen har været en succes.

Read more »