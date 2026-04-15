Usædvanlig gådeadfærd ved Ove Sø peger på fugleinfluenza – Fødevarestyrelsen advarer

En naturfotograf har observeret en grågås med alvorlige, ukoordinerede bevægelser ved Ove Sø, hvilket biologer frygter er et tegn på fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen opfordrer til forsigtighed og undgåelse af kontakt med døde vilde dyr på grund af den fortsat høje smitterisiko.

En usædvanlig og bekymrende observation af en grågås med kraftigt krøllet hals, der roterede hjælpeløst i vandet ved Ove Sø, har sat gang i en vigtig advarsel fra fødevareregulerende myndigheder. Naturfotograf Shanti Lfe fra Snedsted var den første til at dokumentere den uhyggelige adfærd, der først fik hende til at tro, at fuglen blot var ved at pudse sine fjer. Men den låste position af hovedet og de ukontrollerede bevægelser vakte straks mistanke om, at der var noget alvorligt galt. Lfe spekulerede på, om gåsen kunne være kommet til skade, muligvis fanget af en større fisk, da hun aldrig tidligere havde været vidne til lignende scener i naturen.

Den bekymrende observation blev delt med Jacob Sterup, en anerkendt biolog ved Aarhus Universitet, som hurtigt kunne identificere den sandsynlige årsag til gåsens bizarre adfærd. Ifølge Sterup udviser den grågås med stor sandsynlighed symptomer på fugleinfluenza. Han forklarede, at denne type virus ofte kan forårsage neurologiske effekter, der manifesterer sig som usammenhængende og ukoordinerede bevægelser, herunder problemer med hovedets kontrol og balance. Biologen fremhævede, at det er sjældent at observere vilde fugle med tydelige tegn på fugleinfluenza, og at inficerede fugle typisk dør relativt hurtigt efter at have pådraget sig sygdommen. Den observerede gås var derfor sandsynligvis i en fremskreden fase af infektionen.

Denne hændelse har ført til en skærpet opfordring fra Fødevarestyrelsen, der i en nylig pressemeddelelse understreger vigtigheden af, at borgerne udviser ekstrem forsigtighed, når de færdes i naturen. Opfordringen lyder på, at man helt skal undgå direkte kontakt med døde vilde fugle og dyr. Styrelsen frygter for øget smittespredning af fugleinfluenza, som siden oktober har ramt danske fjerkræbesætninger hårdt. Over 600.000 fjerkræ er blevet aflivet, og 30 besætninger har været berørt af udbruddet. Smittetrykket vurderes fortsat at være højt landsdækkende.

Styrelsen bekræfter, at symptomerne på fugleinfluenza, ligesom beskrevet af biolog Jacob Sterup, inkluderer usædvanlige hovedbevægelser, kramper, balanceproblemer, muskelrystelser og markant ændret adfærd. I sjældne tilfælde kan virusset også smitte andre dyr og endda mennesker. Nylige fund af smitte hos en ilder og antistoffer hos en jagthund understreger denne risiko. Hvis kæledyr har været i kontakt med eller indtaget døde vilde dyr, og derefter udviser symptomer, er det afgørende at kontakte en dyrlæge omgående for at vurdere situationen og iværksætte eventuel behandling.





