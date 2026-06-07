Uro på Realen på Fanø og andre nyheder

Der er igen uro på det populære spillested Realen på Fanø, der er drevet af frivillige. Politiet har modtaget en anmeldelse om en voldtægtssag, som involverer en 16-årig pige. Rute 12 mellem Viborg og Herning har været spærret på grund af et trafikuheld. En skypumpe er blevet spottet i Sydthy, og en mand blev forbrændt på en motorbåd. En 64-årig mand er blevet påkørt i Silkeborg, og det frygtes, at han har pådraget sig et brud. Der er fortsat liv i den grønne trepart, som skal omlægge store landbrugsarealer til natur.

Der er igen uro på det populære spillested Realen på Fanø, der er drevet af frivillige. For Realens tidligere kasserer, Knud-Erik Larsen, har indberettet Realen til politiet.

I den tid har der været afholdt et bryllup og to private har lejet sig ind i Realens lokaler. Der er tale om en voldtægtssag, som involverer en 16-årig pige. Politiet fik anmeldelsen klokken 3.15 lørdag morgen. Rute 12 mellem Viborg og Herning har søndag eftermiddag været helt spærret på grund af et trafikuheld.

En bil, som blev ført af en 87-årig kvinde fra Karup-området, kørte op bagi en anden bil, som ville svinge ind på Ravnsbjergvej. Umiddelbart vurderet er det ikke alvorligt, siger vagtchefen. En skypumpe er søndag blevet spottet i Sydthy, skriver TV 2 Vejret. En skypumpe er en roterende hvirvel af luft og vanddamp, som kan opstå i ustabilt vejr under bygeskyer.

Fænomenet ses oftest på dage med relativt svag vind, som det også er tilfældet i det nordlige Danmark i dag. En mand blev søndag eftermiddag forbrændt på en motorbåd, da han ville løsne proppen på varmeveksleren på en varm motor. Manden blev afhentet af helikopter, og herefter kunne båden ikke starte. En 64-årig mand er søndag eftermiddag kort før klokken 15 blevet påkørt i krydset mellem Vestre Ringvej og Herningvej i Silkeborg.

Bilen, der påkørte manden, blev ført af en 22-årig mand. Midt- og Vestjyllands Politi kender ikke de nærmere omstændigheder i detaljer endnu, men det frygtes, at den 64-årige mand har pådraget sig et brud. For regeringens vedkommende er der fortsat liv i den grønne trepart, som skal omlægge store landbrugsarealer til natur. Det mener nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen (S).

Når jeg ser aktiviteten ude i de lokale grønne treparter, så er død eller stilstand ikke de første ord, der falder mig ind. Tværtimod er der en summende aktivitet derude, siger han. Flere steder i landsdelen melder I seere om mørke skyer og regnvejr. Andre steder venter man fortsat på at regn- og tordenvejret rammer.

Der er mørke skyer over Sunds søndag eftermiddag. Sandra Schemhaus skriver til os, at billedet er taget i retningen mod Herning. Der er et 'kæmpe behov for at genskabe tilliden', hvis den politiske aftale om Grøn Trepart skal fortsætte. Det siger formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard til TV 2 søndag morgen.

Søren Søndergaard siger til TV 2, at landbruget har 'leveret, hvad de skal', og nu skal myndighederne i gang. Han nævner som et eksempel kvælstofreguleringsaftalen fra december 2025, der blev indgået af den daværende regering, men som ikke er vedtaget i Folketinget endnu.

Om en måned skal vi til at høste vores marker, og vi ved ikke, om vi skal så dem igen, om vi skal lave græsmarker eller vådområder, så der er totalt kaos ude hos os, når vi skal lave markplaner lige om lidt, siger han. Onsdag stod det klart, at kirkeministeriet bliver nedlagt under den nye regering, da Ida Auken fra Socialdemokratiet blev udnævnt som ny sundhedsminister og kirkeminister.

Selvom det langt fra er første gang, at kirkeministeren også er minister for andre områder, var det et farvel til kirkeministeriets 110 år lange historie som selvstændigt ministerium. Det betyder, at der nu skal findes én departementschef, som både skal råde over sundheds- og kirkeområdet. Og det bekymrer Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift





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