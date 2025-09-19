Uopdaget depression blandt ældre: Symptomer og behandling

Mange ældre danskere lider af depression uden at være klar over det. Symptomerne er ofte anderledes end hos yngre, og forveksles let med alderdomstegn. Denne artikel dykker ned i årsagerne, symptomerne, behandlingen og forebyggelsen af depression hos ældre.

Flere tusinde ældre danskere kæmper dagligt med en depression uden at være klar over det. Årsagen er ikke manglende fornemmelse af, at noget er galt – men fordi symptomerne ofte præsenterer sig anderledes end de klassiske tegn på psykisk sygdom . Tristhed og tomhed er ikke altid de mest fremtrædende følelser hos ældre, når mørket sænker sig. Depression er faktisk den hyppigste psykiske lidelse blandt danskere over 65 år, alligevel forbliver mange tilfælde uopdaget og ubehandlet.

En vigtig årsag er, at sygdommen ofte manifesterer sig på måder, der let kan forveksles med almindelige alderdomstegn. I stedet for lavt humør og tungsind, klager mange ældre over fysiske smerter, søvnproblemer, konstant træthed eller hukommelsesbesvær – symptomer, der måske ikke umiddelbart vækker alarmklokkerne. Dette omfatter også tilbagetrækning fra sociale aktiviteter eller øget irritation, som hurtigt kan fejltolkes som tegn på demens eller blot som en naturlig følge af aldringen. Som Lone Jensen, der er cheflæge i psykiatrien i Region Nordjylland, udtrykker det, er det ikke blot en naturlig følge af alderdommen. Tværtimod, bør man være ekstra opmærksom, hvis en ældre i ens omgangskreds ændrer adfærd eller virker nedtrykt, uden at der er en åbenlys fysisk årsag. Man kan ikke bare komme ud af en depression på egen hånd, der kræves hjælp. \Når man søger læge, er det vigtigt at overveje både depression, medicinbivirkninger og andre underliggende lidelser, som f.eks. lavt stofskifte. Mange ældre er i medicinsk behandling, som kan påvirke psyken, og derfor kræver behandlingen ekstra omtanke og individuel tilpasning. Typisk vil SSRI-præparater være første skridt, men doseringen skal nøje tilpasses, fordi ældres kroppe reagerer anderledes på medicin. Tæt opfølgning er afgørende, gerne i kombination med samtaleterapi eller andre former for psykologisk støtte. Samarbejde mellem læge, patient og pårørende er afgørende for at sikre den mest effektive behandling. Denne helhedsorienterede tilgang tager højde for den ældres fysiske, psykiske og sociale behov. Det er vigtigt at huske, at behandling af depression hos ældre ofte er en proces, der kræver tålmodighed og forståelse. Derfor er det afgørende, at både patienter, pårørende og sundhedspersonale arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for bedring.\Forebyggelse spiller en væsentlig rolle i håndteringen af depression blandt ældre. Fysisk aktivitet, som daglige gåture eller havearbejde, har vist sig at have en positiv effekt på humøret og velvære. Sociale relationer og deltagelse i meningsfulde aktiviteter bidrager også til at forebygge og lindre symptomerne. Hjælpemidler som høreapparater og briller kan være afgørende for at bevare kontakten med omverdenen. Nedsat hørelse eller syn kan føre til social isolation og øge risikoen for nedtrykthed. Ved at sikre adgang til disse hjælpemidler, kan man hjælpe den ældre med at bevare livskvaliteten. Det er også vigtigt at fokusere på mental stimulering, såsom at læse, spille spil eller deltage i andre aktiviteter, der udfordrer hjernen. Depression blandt ældre er hverken uundgåelig eller uvæsentlig. Det er en reel sygdom, der kræver behandling og opmærksomhed – ikke blot fra den enkelte, men også fra pårørende og sundhedssektoren. For hver dag med ubehandlet depression forringes livskvaliteten, og risikoen for yderligere sygdom øges. Hvis man oplever ændringer i sit eget helbred – eller observerer dem hos en ældre i ens omgangskreds – er det derfor afgørende at søge hjælp. Jo tidligere man handler, desto bedre er mulighederne for at opnå bedring og genvinde livsglæden.





