Unikt naturfænomen: Smelten gyder i Dollerup Bæk – oplev millioner af fisk

Dollerup Bæk er i disse dage skueplads for et imponerende naturfænomen, når den karakteristiske fisk smelten gyder. Hald Sø’s Bådelaug arrangerer ture for at opleve millioner af fisk i en massiv gydevandring, der kun sker én gang om året.

For dem, der finder undervandsverdenen fascinerende, er Dollerup Bæk et ideelt sted at besøge i aften. Det er netop nu, at fisken smelten gyder, hvilket udløser en massiv gydevandring flere steder i Danmark i disse dage. Dette gælder blandt andet Dollerup Bæk , og hvis man skal tro medlemmerne af Hald Sø’s Bådelaug, er det et betagende syn.

Lars Kramer, bestyrelsesmedlem i Hald Sø’s Bådelaug, beskriver oplevelsen som helt speciel. Normalt kan man se sandbunden i bækken, men under smelten gyder, afsløres millioner af fisk, så tæt, at man næsten kan røre dem. Smelten er en lille, slank fisk i laksefamilien, der lever både i kystnære farvande og visse ferskvandssøer. Den er karakteristisk ved sin agurklignende lugt og udgør en vigtig fødekilde for flere rovfisk.

Selvom en fisk gyder, kan lyde som en dagligdags begivenhed, forekommer det kun én gang om året for smelten. Lars Kramer forklarer, at gydevandringen typisk finder sted, når mørket falder på. I år har Hald Sø’s Bådelaug valgt at arrangere en guidet tur for at opleve dette naturfænomen. 'Vi var et par stykker, der så det sidste år,' fortæller Lars Kramer. 'Her tog vi en video, og det fik mange til at være interesseret i det, så den her gang tænkte vi, at vi ville lave en tur ud af det.'

På spørgsmålet om, hvorvidt de ikke har bedre ting at bruge en søndag aften på, svarer Kramer: 'Jo, det har vi normalt, men ikke lige i aften. Det er virkelig spændende at se, at der er liv i søen, og det sker jo kun en gang om året.' Han tilføjer yderligere, at vinduet for at observere smelten gyde er åbent i omkring en uge. Interesserede bør derfor ikke vente for længe med at opleve dette unikke syn på egen hånd. Det er en enestående mulighed for at opleve et af naturens mirakler, der foregår lige under overfladen, og som vidner om den rige biodiversitet i danske vandløb.

De små fisk, med deres særegne lugt og deres årlige rejse, tiltrækker ikke kun rovfisk, men også nysgerrige mennesker, der ønsker at være vidne til denne cyklus af liv.

Oplevelsen ved Dollerup Bæk er ikke kun en visuel fest, men også en påmindelse om vigtigheden af at bevare og beskytte vores naturlige levesteder. Gydevandringen er et tegn på et sundt økosystem, og ved at arrangere ture som disse, bidrager Hald Sø’s Bådelaug til at skabe bevidsthed omkring disse skrøbelige miljøer. Det er en chance for at komme tæt på naturen og få en dybere forståelse for de processer, der foregår omkring os, selvom de ofte er skjult for det blotte øje. Den tætte koncentration af fisk skaber et dynamisk billede, der viser den utrolige livskraft, der findes i selv de mest almindelige vandløb. Det er et fænomen, der gentager sig år efter år, og som altid formår at fascinere





Smelten Gydevandring Dollerup Bæk Naturfænomen Hald Sø’S Bådelaug

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Årets mest sete film: Har solgt 450.000 billetterDe fire film i successerien har nu solgt over to millioner biografbilletter.

Read more »

Ny fusionsreaktor skal teste materialer og producere isotoper på RisøEt firma stiftet af DTU-folk planlægger at have en kommerciel fusionsreaktor i drift på Risø allerede i slutningen af 2030, med fokus på materialetest og produktion af radioaktive isotoper.

Read more »

Royale Tvillinger Konfirmeret: Prins Vincent og Prinsesse Josephine Træder Ind i Ny ÆraB.T. præsenterer et eksklusivt fotogalleri fra prins Vincent og prinsesse Josephines konfirmation i Fredensborg Slotskirke. Se billeder af kongefamilien, faddere og gæster, og få et unikt indblik i den store dag.

Read more »

'Vi skal have flere som Tom': 'Hotel Romantik'-deltager hyldes for at bryde tabu om tis i bedste sendetidI den nye sæson af datingprogrammet udfordrer en af deltagerne tabuet om inkontinens og impotens.

Read more »

Ole Rømers banebrydende opdagelse og tidens naturFor 350 år siden observerede astronomen Ole Rømer noget, der overbeviste ham om, at tiden ikke er en konstant, og at den kan påvirkes. Hans banebrydende arbejde, som oprindeligt blev anset for ubetydeligt, revolutionerede vores forståelse af tid, rum, masse og energi, og har implikationer for fremtidens fysik og muligheden for at rejse hurtigere end lyset.

Read more »

Redningsvest fra Titanics kontroversielle 'pengebåd' solgt for millionerDet vurderes, at kun omkring en håndfuld af redningsvestene fra Titanic stadig eksisterer i dag. Vesten er lavet af af lærred med korkfyldte sektioner.

Read more »