Unge YouTubere revolutionerer filmbranchen med gyserfilm

Den 20-årige YouTube-stjerne Kane Parsons harInstruction 'Backrooms', der er blevet den bedst sælgende film i en weekend i USA. Den nye film, der er baseret på et 4chan-meme, har indtjent dyreve millioner og markerer en vigtig skille for unge filmskabere, der kommer fra onlineplatforme. analyseret af filmanmelder Casper Christensen.

Forestil dig at gå rundt i en kæmpestor, forladt kontorbygning. En summen af flimrende lysstofrør fylder i rummet. Der er ingen vinduer. Uanset hvor du vender dig hen, fortsætter de lange gange i en uendelig labyrint, uden tegn på at du kan komme ud.

Alle rum er rømmet for møbler, måske lugter der også lidt af indelukkethed og sure, nedtrådte gulvtæpper. Den nye gyserfilm 'Backrooms', der havde premiere i sidste uge, spiller på præcis den udefinerbare, fysiske utilpashed, som store mennesketomme rum kan give.

Den britisk-amerikanske YouTube-stjerne Kane Parsons har siddet i instruktørstolen og er som kun 20-årig blevet den yngste nogensinde til at opnå førstepladsen over bedst sælgende film på en weekend i USA, skriver kulturmediet, som er skabt af en dyrkelse af en æstetik, der virker velkendt, men som er tomt og mystisk, siger Casper Christensen, som er filmanmelder og skribent. Historien og det fysiske bagtæppe i 'Backrooms' springer ud af en meme-tendens på beskedtjenesten 4chan fra 2019, hvor brugere anonymt i en tråd blev opfordret til at dele "foruroligende billeder, der vækker ubehagelige følelser".

Her delte en bruger følgende billede: Billedet her stammer fra 4chan fra 2019 og har siden vist sig at være taget i en møbelforretning i den amerikanske delstat Wisconsin. (Foto: © 4chan) Youtuberen Kane Parsons tog memet videre på sin kanal og har udgivet en kortfilm, som er inspiration til den nye gyser-spillefilm, der har stjerner som britiske Chiwetel Ejiofor og norske Renate Reinsve på rollelisten.

- Der er nogen, der har tænkt, at han var fed, og at der kunne laves noget på basis af kortfilmen, siger Casper Christensen.

'Backrooms' har opnået en indtjening på 81 millioner dollar i billetindtægter i Nordamerika på premiereweekenden, der lige har været. Det er samtidig den bedst sælgende i en premiereweekend for produktionsselskabet A24, der også står bag andre titler som 'The Substance', 'Ladybird' og 'Midsommar'. Her ses den unge instruktør Kane Parsons (i midten) sammen med den norske stjerneskuespillerinde Renate Reinsve og britiske Chiwetel Ejiofor til en visning i maj.

(Foto: © Lisa Oconnor, AFP/Ritzau Scanpix) Men 20-årige Kane Parsons er ikke den eneste unge filminstruktør med rødder fra YouTube, der klarer sig forrygende for tiden. 27-årige amerikanske Curry Barker har instrueret gyserfilmen 'Obsession', som udkom i midten af maj. Den lå på 2. pladsen i weekendens billetsalg med en indtjening på 26,4 millioner dollar og slog sågar den nye 'Star Wars'-film.

- Det er nyt, at så uprøvede amatørkræfter skaber sig selv en karriere på YouTube og tager springet til den etablerede filmverden, siger filmkritiker Casper Christensen. De overbevisende indtjeninger på film fra en ny generation af skabere viser ifølge Casper Christensen, at filmverden er på vej et nyt sted hen, og at den faktisk har været det i noget tid.

Hvor der tidligere var et større skel mellem indhold på YouTube og den etablerede branche - også i selvforståelsen - er de to verdener begyndt at rykke tættere på hinanden, mener han. - Accepten af YouTube og andet videoindhold på nettet som et seriøst medie er blevet større, og det var kun et spørgsmål om tid, før detville ske, siger Casper Christensen, som ikke er overrasket over udviklingen.

Han forklarer, at biografmediet og den etablerede filmbranche hele tiden er på jagt efter publikum. Og når de hiver YouTube-stjerner ind i varmen, trækker de deres fanskare og publikum af unge filmbrugere med sig over i biografsalene. - Det er den nye store guldkalv: Hvordan får vi de yngre generationer til ikke bare at gå i biografen, men at gøre det til en fast del af deres kulturforbrug.

Det kræver, at man fanger dem, og det er lykkes rimelig godt de seneste år, siger han og nævner film som 'A Minecraft Movie', der tiltrak publikum til en ny slags biografoplevelse. Minecraft-filmen sidste år blev kendt for, at publikum modsat klassiske biografgængere brød ud i jubel og spontane klapsalver i biografsale verden over. (Foto: © Benjamin Cremel, AFP/Ritzau Scanpix) Derfor vil Casper Christensen heller ikke være overrasket over, hvis nye generationer af filmmagere kommer ind ad nogle bagveje.

- Om man kommer ind i branchen fra en filmskole eller YouTube, det kommer ikke til at betyde noget i fremtiden, siger han. Udviklingen, hvor to film skabt af Youtubere samtidig klarer sig så godt i biograferne, er da heller ikke gået ubemærket hen i branchen.

- Det føles som et ægte kulturelt øjeblik inden for biografbranchen at se Zoomers (generation Z'ere, født mellem 1997-2012) , der finpudser deres håndværk gennem YouTube-kortfilm, som bliver til spillefilm, ligesom MTV-instruktørerne gjorde i 80'erne og Sundance-børnene i 90'erne, skriver manuskriptforfatter Zack Stentz, som står bag tv-serier som 'X-men' og film som 'Thor'





