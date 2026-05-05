Unge spurgte efter penge hos ældre i Netto – nu advarer mand forældre

En mand fra Viborg advarer forældre efter at have oplevet, at en gruppe unge forsøgte at få penge fra en ældre dame i Netto. Episoden har ført til en opfordring om, at forældre taler med deres børn om god opførsel.

"Må vi få en 20’er? " Det kan lyde som et uskyldigt spørgsmål, men for 32-årige Christoffer Nicolaj Ankjær er det alt andet end harmløst.

Da han onsdag eftermiddag den 29. april var i Netto på Vesterbrogade i Viborg, oplevede han en episode, som har fået ham til at komme med en opfordring til forældre. - Jeg går om til pantautomaten for at pante, hvor en ældre dame er i gang med at pante. Der står to drenge og en pige på 10-13 år ved hende.

Den ene dreng bliver ved med at spørge damen, om de må få en 20’er, fortæller Christoffer Nicolaj Ankjær, der bor i Viborg. Han fortæller, at børnene trækker sig lidt væk, da han kommer, men da han selv går i gang med at pante, spørger de også ham om penge.

- Jeg siger til dem, at hvis de ikke har fået penge af deres forældre, skal de nok ikke have nogen, og derfor får de ingen af mig, fortæller han om episoden. Følte sig presset Den 32-årige viborgenser fortæller, at børnene går væk, da han afviser dem. Men da han efterfølgende går ind i butikken, ser han dem igen. - Jeg kan se, de følger efter den ældre dame.

Jeg kunne tydeligt se på hende, at hun følte presset og prøvede at trække sig. Jeg tror, de havde udset sig en ældre, forsvarsløs kvinde. De gik ikke efter så mange andre, siger han og fortsætter: - Jeg går så over og siger til dem, at de enten skal lade hende være, eller også skal de forlade butikken. De går så, og kvinden sagde tak til mig og gik, fortæller Christoffer Nicolaj Ankjær.

Episoden har fået ham til at lave et opslag i Facebook-gruppen ”Vores Viborg”, hvor han kommer med en opfordring til forældre. - Jeg synes, det er en træls situation, for jeg synes ikke, det er ordentlig opførelse. Min opfordring er, at forældre tager en snak med sine unge om, hvordan man opfører sig ude blandt andre folk – og især blandt folk, man ikke kender, siger han.

Får kritik efter opslag I Facebook-opslaget får Christoffer Nicolaj Ankjær blandt andet kritik for at ”skære alle unge over en kam”. - Jeg kan godt forstå, folk tænker det, for det er også lidt det, jeg gør. Men jeg synes, man skal opføre sig ordentligt.

Hvis de unge havde kommet og spurgt efter en 20’er til en bus, så havde jeg selvfølgelig hjulpet dem, men de sagde ikke, hvad de skulle bruge pengene til, eller hvorfor de havde brug for dem, så jeg føler bare, det er tiggeri for at tigge, siger han. Christoffer Nicolaj Ankjær fortæller, at han har gjort to medarbejdere i Netto på Vesterbrogade i Viborg opmærksomme på episoden.

Men Christoffer Green, der er pressekonsulent ved Salling Group, har talt med butikschefen, som ikke kan genkende episoden. - Det er ikke en episode, vi er bekendt med. Her den sidste uge, hvor det har været godt vejr, har der været nogle unge, som har siddet ved vores halvmur. Der er et godt solspot.

De unge har været inde og købe en is og siddet og nydt solen, fortæller pressekonsulenten. Christoffer tilføjer, at butikschefen rigtig gerne vil i kontakt med Christoffer Nicolaj Ankjær for at blive klogere på situationen og høre om, hvad han har oplevet, så det kan undersøges nærmere. Selvom Netto på Vesterbrogade i Viborg ikke er bekendt med, at unge henvender sig til kunder i butikken, er Christoffer Nicolaj Ankjær ikke den eneste, der har oplevet lignende.

Fredag den 1. maj oplevede Jakob Seker nemlig i samme Netto-butik, at to unge drenge mobbede en ældre kvinde. Denne hændelse understreger et voksende problem med unges adfærd og behovet for øget opmærksomhed fra både forældre og butikspersonale. Det er vigtigt at skabe et trygt miljø for alle kunder, især de mere sårbare, og at unge lærer at respektere andres grænser og privatliv.

Christoffer Nicolaj Ankjærs opslag har startet en vigtig debat om ansvar og opdragelse, og det er afgørende, at denne debat fortsætter, så vi kan finde løsninger, der sikrer et bedre og mere respektfuldt samfund. Butikkens reaktion, eller mangel på samme, rejser også spørgsmål om deres ansvar for at sikre kundernes sikkerhed og trivsel.

Det er essentielt, at butikker har klare retningslinjer for, hvordan de håndterer sådanne situationer, og at personalet er trænet i at gribe ind, når de oplever chikane eller intimidering. Jakob Sekers oplevelse med mobning af en ældre kvinde viser, at problemet ikke er isoleret, og at der er behov for en bredere indsats for at forebygge og håndtere sådanne hændelser. Dette kan omfatte øget polititilstedeværelse, bedre belysning og overvågning i butiksområder, samt oplysningskampagner, der fremmer respekt og tolerance blandt unge.

Det er også vigtigt at huske, at ikke alle unge er involveret i denne type adfærd, og at det er uretfærdigt at stigmatisere en hel generation. Mange unge er ansvarlige og respektfulde borgere, og det er vigtigt at anerkende og støtte deres positive bidrag til samfundet. Fokus bør derfor være på at identificere og hjælpe de unge, der har brug for det, og at skabe et miljø, hvor alle føler sig trygge og respekterede





