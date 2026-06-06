Unge soldater træner til krig i skov ved Skive

I en skov nær Skive træner unge værnepligtige hver dag på at forsvare Danmark. De lærer at skyde, grave camps og modtage militære instrukser - en træning der føler helt naturligt for de unge soldater, mens borgerne måske føler det svært at relatere til i lyset af den konstant forværrede krisesituation. Ifølge en Berlingske-undersøgelse er halvdelen af danskerne villige til at forsvare landet ved et angreb.

I en skov ved Skive træner unge soldater hver dag til krig - og for mange af dem føles det helt naturligt at skulle forsvare Danmark .

Et lidt vildt og voldsomt spørgsmål, men ikke hvis du render rundt hver dag og forbereder dig til det. I en skov nær kasernen løber flere hundrede værnepligtige rundt og øver sig - og nogle af dem er lige nu aktuelle i programmet Hvor svært kan det være.

Du kan se allerførste afsnit lige her: De graver huller til camps, lærer at skyde og får militære instrukser - alt sammen for at øve og træne sig til, hvis Danmark skulle blive angrebet. Selvom flere er startet for at få gode venner og presse sig selv, så lærer de netop de færdigheder, der skal til for at kunne forsvare landet.

Fra Berlingske vil halvdelen af danskerne forsvare Danmark, hvis landet bliver angrebet - en højere andel end i mange andre europæiske lande. Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det kan være lidt svært for os, der ikke er en del af forsvaret at forholde sig til det, når man er vant til at sidde bag skrivebordet og læse den ene nyhed efter den anden om en forværret krisesituation, men for de værnepligtige kommer det mere naturligt, når man er derinde, fortæller menig Valdemar, som du kan se i videoen under her





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Værnepligtige Træning Forsvar Danmark Skive

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