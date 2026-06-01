Unge jager højt UV-indeks trods advarsler om hudkræft

45 procent af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at finde det bedste tidspunkt at blive brune, stik imod sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Kræftens Bekæmpelse advarer om, at den unge hud er særligt følsom, og at høj UV kan føre til alvorlig hudkræft.

I dag markerer starten på den første sommermåned, og mange danskere drømmer om at tilbringe timer i solen - på stranden, i haven eller i parkerne.

Men inden du lægger dig til rette i solstrålerne, kan det være en god idé at tjekke UV-indekset. På en solrig dag i den danske højsommer kan UV-indekset nå op på 7, hvilket burde være en klar advarsel om at undgå direkte sollys i de varme timer. Alligevel viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, at 45 procent af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset stik modsat - de jagter faktisk et højt UV-indeks for at blive hurtigere brune.

- Jeg har både UV-indeks-appen og den almindelige vejr-app. Jeg bruger det til at se, om jeg kan lægge mig ud og få lidt farve, når vejret er godt, fortæller 18-årige Mie Knudsen. Og hun er ikke alene. Christian Eidhammer Kjær Larsen på samme alder siger: - Hvis UV'en er høj, går vi ud og tanner.

For eksempel i dag havde vi et frimodul, så tjekkede vi UV'en og tog ud for at nyde solen. Denne adfærd bekymrer sundhedsmyndighederne, fordi den unge hud er særligt følsom over for solens stråler. Ifølge Mette Lolk Hanark, forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, kan overdreven solning både give rynker og på længere sigt føre til hudkræft og modermærkekræft, som er langt mere alvorligt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og søger skygge, når UV-indekset er over 3.

I Danmark sker det typisk mellem klokken 12 og 15 fra april til september. - UV-indekset er et rigtig godt redskab til at pejle efter, hvornår du skal beskytte dig mod solens stråler. At det bliver brugt helt omvendt - og stik imod hensigten - det er fuldstændig hul i hovedet, siger Mette Lolk Hanark.

Alligevel ser man unge som Victoria Dyrby, Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard, Oscar Thorup Søndergaard og Christian Eidhammer Larsen, der onsdag udnyttede en UV på 5 til at solbade eller spille fodbold i solen. Mads Marquard Langballe og Botan Ahmad benyttede også lejligheden til at slappe af i solen ved Vestre Fjordpark. UV-indekset er et mål for solens strålingsstyrke og afhænger af faktorer som skydække, solens position, ozonlagets tykkelse og partikler i luften.

Indekset kan følges time for time via flere apps og på DMI's hjemmeside. Nogle unge tjekker det både for at se, om de skal have solcreme på, og for at finde det bedste tidspunkt at blive brune. - Vi ved godt, det er skadeligt. Men jeg tror bare, man sammenligner det med, at høj UV er dér, hvor man bliver brunest.

Så sparer man noget tid, siger Mads Marquard Langballe. Denne holdning står i skarp kontrast til anbefalingerne fra Kræftens Bekæmpelse, som understreger, at selv en enkelt solskoldning kan øge risikoen for hudkræft markant. Derfor opfordres unge til at tænke sig om en ekstra gang, før de jager det høje UV-indeks





