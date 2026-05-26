Ungdomselever på erhvervsskolen College360 udsmykker og laker elbiler for Børnecancerfonden

Tre tirsdage i træk bliver en flok unge autolakererelever på erhvervsskolen College360 i Silkeborg frivilligt i sprøjtekabinerne efter skoletid for at gøre en indsats for et godt formål. De skal udsmykke og lakere tre elbiler til børn, som senere vil blive præsenteret på events hos den almennyttige fond Sportscar Event.

Det er en pissefed idé, at vi kan gøre noget for andre samtidig med, at vi kan øve os i det fag, vi godt kan lide, siger en af eleverne, Kasper Radza Sørensen.

Projektet går ud på, at de unge autolakerere skal udsmykke og lakere tre elbiler til børn. Det er tre små Porsche GT3-biler, som senere vil blive præsenteret på events hos den almennyttige fond Sportscar Event. Så kan man købe lodsedler i håbet om at vinde en af bilerne, og overskuddet går ubeskåret til Børnecancerfonden. College360 har landets eneste uddannelse for autolakerere, og mange af eleverne kommer udefra og bor på skolehjem.

Derfor vil erhvervsskolen gerne lave nogle aktiviteter for de unge efter skoletid, og det er så blevet kombineret med, at de støtter et godt formål





