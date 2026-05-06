Ungarske journalister håber på forandring efter Orbáns afgang

Viktória Serdült, en ungarsk journalist, har kæmpet med usikkerhed i medieverdenen i mere end 15 år. Nu håber hun på forandring efter Peter Magyars overtagelse af magten. Hun beskriver, hvordan pressefriheden i Ungarn har været indskrænket siden Viktor Orbáns magtovertagelse i 2010, og hvordan den nye regering lover at suspendere de statslige medier, indtil de bliver upartiske og uafhængige. Viktória Serdült er optimistisk, men stadig forsigtig med at tro på løfterne.

I mere end 15 år har Viktória Serdült, en ungarsk journalist, kæmpet med usikkerhed i medieverdenen. Hun har oplevet at skulle skifte job flere gange, enten fordi aviser blev overtaget, lukket eller fordi arbejdsforholdene blev uudholdelige.

Hun er langt fra den eneste, der har oplevet dette i Ungarn, hvor mange journalister har haft dusinvis af jobs på grund af den ustabile medielandskab. Viktória Serdült begyndte sin karriere som udenrigspolitisk journalist i 2004, hvor hun havde seks gode år med uafhængigt arbejde, før situationen begyndte at forværres. Siden Viktor Orbáns magtovertagelse i 2010 har pressefriheden i Ungarn været betydeligt indskrænket, hvilket har resulteret i et fald fra 23. pladsen til 68. pladsen på RSF's pressefrihedsindeks.

Viktória Serdült beskriver perioden som et enmandssystem, der påvirkede alle aspekter af livet, herunder medierne, samfundet og den politiske styring. Nu er magten givet videre til Peter Magyar, der har lovet at suspendere de ungarske public service-medier, indtil de bliver upartiske, objektive og uafhængige igen. I et interview på den statslige tv-kanal M1 udtalte Peter Magyar, at han vil stoppe den løgnefabrik, som han refererer til tv-kanalen, der ikke har inviteret ham i studiet i mere end halvandet år.

Viktória Serdült er overbevist om, at Peter Magyar vil holde sit ord, men hun er stadig bekymret for, hvordan han vil gennemføre disse ændringer. Den nye regering er endnu ikke blevet taget i ed, så det er stadig uvist, hvad der vil ske. Viktória Serdült er dog optimistisk og mener, at situationen kun kan blive bedre end den nuværende.

Hun understreger, at ændringerne ikke vil ske fra den ene dag til den anden, men hun har nogle ideer til, hvad den nye regering kan gøre. Hun mener, at den nye regering skal se uafhængige journalister som partnere og forstå, at de ikke bør sættes under pres. Hun ønsker ikke at være venner med den nye regering, men hun håber, at de vil lade journalisterne udføre deres arbejde uden indblanding.

Viktória Serdült mener, at det ville være en stor forandring, hvis den nye regering besvarede journalisters henvendelser og afholdt pressemøder, som de tillod journalister at deltage i. Disse ting var ikke mulige under Orbán-regeringen, men de kan ændres på første dag i embedet. Ændringerne synes allerede at være i gang. Allerede dagen efter Peter Magyar vandt valget i Ungarn den 12. april, stillede han op til en tre timer lang pressemøde foran internationale medier.

Senere samme dag holdt han endnu et 2,5 timer langt pressemøde for ungarske medier, efter at de nye parlamentsmedlemmer havde mødtes for første gang. Viktória Serdült fortæller, at statsmedierne nu rapporterer om, hvad Peter Magyar arbejder på, sender hans pressemøder live og citerer historier fra andre uafhængige medier. Hun mener, at det er en klar ændring fra Orbán-perioden, hvor statsmedierne ikke rapporterede objektivt.

Hun er dog stadig forsigtig med at tro fuldbyrdet på løfterne, da hun som journalist altid er skeptisk over for politikernes udtalelser. Forandringerne vil ikke være nemme, da der skal laves om på mange love og regler i landet. Viktória Serdült er dog optimistisk og håber, at den nye regering vil kunne gennemføre de nødvendige ændringer for at sikre en mere fri og uafhængig presse i Ungarn





