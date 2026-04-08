Ungarn i krydsfeltet: Valget, Orbán og Europas fremtid

Det kommende valg i Ungarn er afgørende for Europas fremtidige handlekraft og sammenhold. Viktor Orbáns indflydelse udfordres, mens han samtidig fortsætter med at udnytte sin magtposition. Analysen dykker ned i historien, de aktuelle udfordringer og de mulige konsekvenser for EU.

Ungarn s historie og kontinentets demokratiske rejse er tæt forbundet. Den Ungarske Revolution i midten af 1800-tallet var en central del af den liberale bølge, der skyllede hen over Europa . Efter nederlaget til nazisterne i 1945 blev ungarerne underlagt en ny besættelsesmagt. Den knuste ungarske opstand mod Sovjet i 1956 blev et symbol på kampen for frihed. I 1989 åbnede Ungarn grænsen, hvilket muliggjorde tusindvis af østtyskeres flugt og dermed bidrog til Berlinmurens fald.

Ungarerne er blevet set som en slags 'kanariefugle' i den europæiske 'kulmine', som EU er grundlagt på. Søndagens valg er derfor et kritisk øjeblik for Europa, og det handler om kontinentets fremtidige evne til at handle i fællesskab.\Spørgsmålet er, om Viktor Orbán og hans tilhængere fortsat vil kunne manipulere Europa ved at udnytte vetorettens magt til at modarbejde samarbejdet. EU bærer et stort ansvar for denne situation. Unionen har tilladt sig selv at blive afpresset, forsinket og ydmyget af et medlemsland, der åbent modarbejder Unionens sikkerheds- og værdipolitiske grundlag. Man har indgået kompromiser, forhandlet, udskudt beslutninger og udtrykt bekymring, mens Orbán har demonstreret, hvor let et enkelt land kan lamme alle i de vigtigste spørgsmål. Chefredaktør, født i 1971, er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med studier fra Hebrew University og London School of Economics. Han startede sin karriere i Weekendavisen som praktikant i 1995 og har siden arbejdet som korrespondent i Jerusalem og London, udlandsredaktør og dækket USA under Barack Obama. Efter en periode på DR2s Deadline vendte han tilbage til avisen i 2016 og blev chefredaktør i januar 2017. Han har udgivet flere bøger, herunder 'De retfærdige - en islamisk stafet', 'Min amerikanske drøm – på jagt efter stjernerne', 'Ritt og Søren - samtaler om krig og kærlighed', 'Pundik og Krasnik - og resten af verden' og senest 'En smal bro over afgrunden'.\Viktor Orbán, der hyldes som et nationalkonservativt ikon af Europas yderste højrefløj, er dog i alvorlige problemer hjemme i Ungarn. Udfordreren Péter Magyar fører stort i meningsmålingerne to uger før det ungarske valg. Orbán er dog ikke en, der giver op uden kamp. Yderligere spekulationer går på, at Europa om ti år skal være fri af amerikansk militær støtte, et løfte som den danske statsminister kunne gå forrest med. Samtidig bruger Orbán Ukraines Zelenskyj som syndebuk i den ungarske valgkamp. Zelenskyj truer med at sende sine folk ud for at 'tale med' Orbán. På spil står energiforsyningen i to lande samt 90 milliarder euro





