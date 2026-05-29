EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen og Ungarns premierminister Péter Magyar har præsenteret en aftale, der frigiver EU-støttemidler til Ungarn. Aftalen indebærer, at Ungarn skal gennemføre en handlingsplan, der skal bekæmpe korruption og sikre demokratiske institutioner. Landet tilslutter sig samtidig EU's fælles anklagemyndighed, der kan føre tilsyn med regeringens forvaltning af offentlige midler.

Ungarn er vendt tilbage til Europa, siger EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, der kvitterer med en økonomisk indsprøjtning på over 120 milliarder kroner til landets nye regering.

I dag præsenterede EU's kommissionsformand og Ungarns premierminister Péter Magyar en aftale, der frigiver EU-støttemidler til Ungarn. Penge, der blev indefrosset efter korruptionsanklager mod den tidligere regering under Viktor Orbán. Ungarns premierminister Péter Magyar og EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen til pressemøde fredag eftermiddag. De har taget et klart valg.

De valgte Europa, og de valgte demokrati, sagde Ursula von der Leyen på et fælles pressemøde med Magyar i Bruxelles. Med aftalen forpligter Ungarn sig til at gennemføre en handlingsplan, der skal bekæmpe korruption og sikre demokratiske institutioner. Landet tilslutter sig samtidig EU's fælles anklagemyndighed, der kan føre tilsyn med regeringens forvaltning af offentlige midler.

For at indgå en politisk aftale om disse utroligt vigtige midler var tre eller fire uger nok for os til at gennemføre noget, som den tidligere regering under Viktor Orbán ikke kunne, sagde Magyar. Péter Magyar indtrådte som ny premierminister den 9. maj, og det er en fjer i hatten, at han allerede nu kan indfri et stort valgløfte, siger DR's EU- og Nato-korrespondent Ole Ryborg.

Péter Magyar gik til valg på, at han ville normalisere forholdet mellem Ungarn og EU, og han lovede sine vælgere, at han ville få frigivet den EU-støtte, som har været indefrosset, fordi Orbáns Ungarn ikke har fulgt de fælles EU-regler. Med de nye EU-midler vil Ungarns premierminister Péter Magyar bruge to milliarder euro på at købe nye tog.

De 120 milliarder kroner i EU-midler - svarende til 13 procent af Ungarns statsbudget ifølge Magyar - skal bidrage til at genoprette landets økonomi. I flere år kunne Ungarns økonomi ikke udrette særlig meget. Vi havde den højeste inflationsrate i Europa. Hver dag prøver vi nu på at sikre, at vores offentlige ydelser kan fortsætte.

Pengene skal blandt andet bruges på massive investeringer i transport, vindmøller og små virksomheder, lyder det fra Magyar. Ungarns budgetunderskud er stort - op imod 6 procent i den seneste prognose - og Ungarns gæld er vokset og vokset i den tid, Viktor Orbán har ledet landet, forklarer Ole Ryborg. Med udsigt til milliarder fra EU-kassen får Magyar-regeringen en hjælpende hånd til at vende den negative økonomiske udvikling i Ungarn.

Mens den ungarske regering kan se frem til både en økonomisk gevinst og en mulig vælgergevinst, betyder dagens aftale noget helt andet for resten af Europa. Ved at forpligte sig på de fælles europæiske spilleregler og krav til en retsstat sender Ungarn et signal om, at de er klar til at arbejde tættere sammen med EU, mener Ryborg.

For både EU-Kommissionen og EU's medlemslande er det en lettelse, at forholdet mellem EU og Ungarn nu er på vej mod en normalisering. Den tidligere ungarske premierminister Viktor Orbán har været i flere politiske slagsmål med EU's medlemslande over lån til Ukraine og sanktioner mod Rusland.

- Det gælder for eksempel i forhold til Ukraine, hvor Orbáns Ungarn igen og igen skabte problemer - både i forhold til økonomisk støtte til Ukraine og i forhold til arbejdet mod et muligt ukrainsk EU-medlemskab, siger Ryborg. Viktor Orbán blokerede sidste år et fælles EU-lån til Ukraine på 90 milliarder euro. Lånet blev senere godkendt efter tiltrædelsen af den nye ungarske regering.

I EU er der en forventning om, at den nye Magyar-regering vil være mere pragmatisk end Orbán-regeringen, mener Ryborg





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungarn EU Ursula Von Der Leyen Péter Magyar Korruption Demokrati EU's Fælles Anklagemyndighed

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ekstrem hedebølge i Frankrig og Storbritannien: Rekordvarme og dødsfald i en klimakriseEn usædvanligt kraftig hedebølge har ramt det vestlige Europa med temperaturer over 35 grader i London, orange hedevarsler i Frankrig og over 40 grader i Spanien. FN‑generalsekretær Simon Stiell og klimaforskere peger på fossile brændstoffer og højtrykssystemer som hovedårsager. Flere dødsfald, herunder drukning, er allerede registreret.

Read more »

USA og Europa dominerer danske mediers udlandsdækningEn opgørelse viser, at Europa og USA fylder 65% af danske mediers udlandsdækning, mens Afrika og Sydamerika kun får få procent. Chefredaktør på Globalnyt kalder det chokerende.

Read more »

Stine Bosse kan komme i spil til ministerpostModeraternes Stine Bosse kan komme i spil til ministerpost i en eventuel S-SF-M-RV-regering. Det mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen. Han peger på, at hun er et friskt bud på en kommende minister, selv om hun har haft nogle skæverter i sin tid som medlem af Europa-Parlamentet. Olsen mener, at hun kan komme i spil til erhvervsministerposten grundet hendes erhvervsmæssige baggrund. Men det er noget andet at begå skæverter som minister, og Olsen vil være overrasket, hvis hun rykker til Danmark for at blive minister. I disse dage forhandlinger fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen med SF, Moderaterne og Radikale om at danne en centrumvenstreregering. Joachim B. Olsen har tidligere givet sin vurdering af, hvilke øvrige politikere, der kan forventes at sætte sig på de tunge ministerposter i en kommende ny S-SF-M-RV-regering. Stine Bosse har tidligere afstandsat en skævt udtryk, hun gav på det sociale medie X, hvor hun gav udtryk for at have haft skæverter. Det kan dog være svært at få hende til at rykke til Danmark for at blive minister, hvis hendes søn, Bergur, overtager hendes post i Europa-Parlamentet. Men hvis det skulle ske, ville det være mest oplagt, at hun blev erhvervsminister, grundet hendes erhvervsmæssige baggrund.

Read more »

EASA-rapport afslører dobbelt så mange sikkerhedsproblemer i danske lufthavne som i resten af EuropaEn EASA-undersøgelse fra 2021 viser, at Danmark havde betydeligt flere sikkerhedsafbrydelser i lufthavnene end gennemsnittet i Europa, men myndighederne har udvidet inspektørteamet og understreger, at flyrejser fortsat er sikre.

Read more »