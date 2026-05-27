Ungarn bliver i ICC efter parlamentarisk omkalfatring

Ungarns parlament stemte med overvældende flertal for at annullere landets udtræden af Den Internationale Straffedomstol. Den nye premierminister Péter Magyars lovforslag blev vedtaget med 133 stemmer, hvilket omstøder Viktor Orbáns tidligere beslutning og fastholder Ungarns medlemskab.

Et stort flertal i Ungarn s parlament har i dag stemt for at stoppe landets udtræden af Den Internationale Straffedomstol ICC . Beslutningen om at forlade domstolen blev truffet af Ungarn s tidligere premierminister Viktor Orbán i foråret 2025 og skulle være trådt i kraft i næste uge.

Ungarns nye premierminister, Péter Magyar, fremlagde lovforslaget mandag, og allerede i dag er det blevet stemt igennem parlamentet med 133 stemmer ud af parlamentets 199 medlemmer. Dermed annulleres Orbáns tidligere beslutning, og Ungarn forbliver medlem af ICC. Beslutningen har vakt opsigt internationalt, da Ungarn ellers havde været på vej til at blive det første EU-land, der forlod domstolen. Magyar har argumenteret for, at medlemskabet er vigtigt for at opretholde retsstatsprincipper og bekæmpe straffrihed for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Oppositionen har rost premieren for at handle hurtigt og bakke op om det internationale retssystem. Orbáns tilhængere har dog kritiseret beslutningen og hævder, at ICC er politiseret mod vestlige lande. Debatten om ICC's rolle fortsætter i Ungarn, men for nu er udtrædelsen aflyst. Parlamentsafstemningen var en af de første store sejre for den nye regering, der ønsker at styrke Ungarns position i EU og det internationale samfund.

Sagen understreger de politiske skift i Ungarn efter Orbáns mangeårige magt, og det ventes, at Magyar vil fortsætte med at ændre flere af Orbáns kontroversielle beslutninger. ICC's medlemmer hilser beslutningen velkommen, da et farvel fra Ungarn kunne have svækket domstolens autoritet. Samtidig advarer nogle eksperter om, at der stadig er udfordringer med at sikre fuld opbakning til ICC blandt EU-landene.

Alt i alt markerer dagens afstemning et markant brud med Orbáns politik og et signal om, at Ungarn under Magyar vender tilbage til en mere internationalistisk linje. Den nye regering står dog over for mange andre opgaver, herunder at håndtere økonomiske problemer og korruption, men dagens skridt ses som et vigtigt signal om retning. Det er endnu uklart, hvordan dette vil påvirke forholdet mellem Ungarn og andre lande, men beslutningen er blevet positivt modtaget i Bruxelles og Washington.

Magyar og hans regering har nu vist, at de kan handle hurtigt og beslutsomt, hvilket kan styrke deres politiske mandat. Samtidig er der i Ungarn en bred debat om, hvordan landet bedst beskytter sine interesser i en urolig verden. Nogle borgere støtter ICC, mens andre ser domstolen som en trussel mod national suverænitet. Den nye regering forsøger at balancere disse synspunkter, men dagens afstemning viser, at et flertal i parlamentet ønsker at fortsætte samarbejdet.

Det bliver spændende at følge, hvordan denne beslutning vil påvirke Ungarns rolle i internationale konflikter og retsforfølgning af krigsforbrydere. For nu er fokus på at implementere de nødvendige juridiske skridt for at sikre, at tilbagetrækningen formelt annulleres. EU's ledere har allerede udtrykt tilfredshed med udviklingen, og det ventes, at Ungarn vil genoptage sin plads i ICC's forsamtaler og bidrage til domstolens arbejde.

Dermed er et af de mest omdiskuterede emner i ungarsk politik midlertidigt løst, men der vil uden tvivl komme flere diskussioner om ICC's fremtid i landet. Samlet set er dagens afstemning en sejr for dem, der tror på international retfærdighed, men den stiller også nye krav til den ungarske regering om at efterleve domstolens principper. Uanset hvad, har Magyar vist handlekraft, og det vil sandsynligvis styrke hans popularitet blandt vælgere, der ønsker et mere europæisk orienteret Ungarn.

Den nye regering står nu over for opgaven at genopbygge tilliden til retssystemet og bekæmpe korruption, men dagens beslutning er et skridt i den rigtige retning ifølge mange observatører. Afstemningen i parlamentet blev fulgt tæt af internationale medier, og det ventes, at Ungarn nu vil spille en større rolle i ICC's fremtidige initiativer. Alt i alt en betydningsfuld dag for Ungarn og for det internationale retssamfund





