Ung mand og teenager anholdt i større narkosag i Viborg

En 28-årig mand og en 17-årig dreng er blevet anholdt i Viborg efter en narkohandel, der førte til beslaglæggelse af store mængder kokain, hash og andre ulovlige genstande. Sagen involverer nu sociale myndigheder og forældre til den unge teenager.

En fejlslagen kokainhandel på Kompagnistræde i Viborg har kastet lys over en større narkosag, der involverer både en 28-årig mand og en 17-årig dreng. Hændelsen, der fandt sted torsdag eftermiddag, startede uskyldigt nok, da den 28-årige mand forsøgte at sælge et gram kokain til en civil betjent. Dette forsøg på narkohandel fik øjeblikkeligt konsekvenser, idet det førte til en ransagning af mandens hjem.

Under ransagningen gjorde politiet flere fund, der vidner om et større engagement i narkohandel end blot et enkelt gram kokain. På mandens bopæl fandt politiet ikke kun yderligere 10,49 gram kokain, men også 7,88 gram hash. Udover narkoen blev der også beslaglagt et par ulovlige genstande; en peberspray og en springkniv. Disse fund indikerede, at manden ikke kun var involveret i distribution af narkotika, men også bar våben, hvilket potentielt kan øge faren forbundet med hans aktiviteter. De nævnte omstændigheder og de fund, der blev gjort på den 28-åriges adresse, gav politiet anledning til yderligere efterforskning. Sagen tog en ny drejning, da politiet vurderede, at der var grundlag for at ransage en anden persons adresse. Denne anden ransagning afslørede en endnu mere betydelig mængde narkotika. På denne adresse fandt politiet hele 23,4 gram kokain og hele 175 gram hash. Udover disse store mængder narko, fandt politiet også fem THC-bars, som er en form for hashkager eller -produkter, samt flere digitale vægte. Disse vægte er et klassisk tegn på narkosalg, da de bruges til at afmåle præcise mængder til salg. Derudover fandt politiet et betragteligt kontantbeløb, som sandsynligvis stammer fra salg af narkotika. Peter Søndergaard fra politiet i Viborg udtaler, at "Omstændighederne omkring sagen gjorde, at man også lavede en ransagning på en anden persons adresse. Han var i besiddelse af 23,4 gram kokain, 175 gram hash, fem THC-bars, digitale vægte, der indikerer narkosalg, og et kontantbeløb." Dette indikerer, at den samlede mængde narko fundet i forbindelse med sagen er betydelig, og at der er tale om et organiseret netværk eller i hvert fald en distribution, der går ud over en enkeltperson. Det mest bemærkelsesværdige ved fundet på den anden adresse var alderen på den person, der havde besiddelse af den store mængde narkotika. Det viste sig at være en 17-årig dreng. På grund af hans unge alder har politiet valgt at involvere de sociale myndigheder og har ligeledes taget kontakt til drengens forældre. Peter Søndergaard påpeger alvoren i situationen: "Når man render rundt og er 17 år gammel og er i besiddelse af over 20 gram kokain, så er det ret voldsomme mængder. Specielt, når man kender markedsprisen på det. Det er et ret stort beløb." Denne udtalelse understreger, at den mængde kokain, den 17-årige dreng var i besiddelse af, repræsenterer en betydelig økonomisk værdi på det illegale marked og indikerer en alvorlig involvering i narkohandel for en så ung person. Sagen belyser de udfordringer, politiet står over for, når det gælder unge involveret i narkokriminalitet, og nødvendigheden af at inddrage sociale instanser for at håndtere de underliggende årsager og sikre en fremtidig forebyggelse. Det er en påmindelse om, at fejl kan være kostbare, især når de involverer lovovertrædelser, og at konsekvenserne kan være omfattende for alle involverede





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liss har været i håndboldklub i 59 årLiss Kristensen har siden 1967 været en del af Viborg HK. I dag har hun gjort klar til endnu et lokalopgør mod Ikast. Se mere ved at klikke her.

Read more »

Aktindsigt afslører: Redegørelse om Emilie Schytte efterlader ubesvarede spørgsmålDer er ingen reel konklusion i redegørelse om folketingsmedlems boligforhold. Kommune skal vurdere sagen.

Read more »

Herlev Eagles tager sagen i egen hånd: Skøjtehal får nu en overhaling af klubben selv | NyhederIshockeyklubben Herlev Eagles vil nu selv forbedre forholdene i Herlev Skøjtehal med blandt andet nye loger, skybokse og forbedring af fanfaciliteter.

Read more »

Eksperter trækker i land: Ny forvirring i løsgængers boligsagFolketingsmedlem Emilie Schyttes boligforhold har været til stor diskussion de seneste dage. Nu tager sagen en ny drejning.

Read more »

Ung vender tilbage til Lemvig trods tendens til fraflytningLaura Kynde Pedersen er et eksempel på, at unge kan vende tilbage til Lemvig Kommune efter uddannelse. Selvom mange unge flytter permanent, har et job og et barselsvikariat i økonomiafdelingen givet hende indsigt i de mange jobmuligheder i kommunen, hvilket har styrket hendes ønske om at vende hjem efter sin uddannelse i Aarhus.

Read more »

Emil var personlig assistent for Pape frem til hans død - det sidste kram glemmer han aldrigForræderdeltager Emil Marling fra Viborg var klar til at spise brunch med sin chef Søren Pape Poulsen, da han pludselig fik den værst tænkelige besked.

Read more »