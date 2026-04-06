Undgå havetab: Sådan redder du din have efter vinteren

Efter vinterens hårde greb om haven er det tid til fornyelse. Læs her, hvordan du undgår dyre fejlkøb og sikrer en blomstrende have. Eksperter giver gode råd om planlægning, valg af planter og vigtigheden af pleje.

For mange danskere er foråret synonymt med en spirende glæde i haven. Efter vinterens greb om landskabet kaster vi os ivrigt over at genoprette og forny vores grønne oaser. Men bag de første spæde grønne skud lurer også en mindre flatterende virkelighed. Vinterens barske kulde kan have sat sine tydelige spor, og det er langt fra alle planter, der har overlevet uden skrammer. Signe Lindkvist, kendt fra DR-podcasten ‘Signes Have’, er et godt eksempel.

Hun har selv oplevet konsekvenserne af en hård vinter, hvor store dele af hendes have led alvorlige skader. Nu venter en omfattende genplantning, en proces der involverer både planlægning, investering og håb om en blomstrende fremtid. Hun deler skæbne med mange andre haveejere, der i disse uger står over for samme udfordring: at investere i nye planter og samtidig forsøge at undgå dyre fejlkøb, som kan forlænge processen og mindske glæden ved havearbejdet.\En af de vigtigste faktorer for et succesfuldt haveprojekt er forberedelse, pointerer haveentusiast Cendie Winnie Themsen. Inden turen går til planteskolen, er det afgørende at kende sin jordtype og haveområdets solforhold. Er jorden leret eller sandet? Hvor mange timer om dagen bades haven i sollys? Disse faktorer spiller en afgørende rolle for, hvilke planter der vil trives i netop din have. Cendie Winnie Themsen understreger vigtigheden af at udnytte den ekspertise, der findes på planteskolerne. Det uddannede personale er der for at vejlede og rådgive, så man får de rigtige planter med hjem, planter der passer til ens specifikke forhold. Men det stopper ikke der. Når man står midt i et hav af planter, handler det ikke kun om at lade sig forføre af smukke blomster og flotte farver. Man bør nøje undersøge hver enkelt plante, før den finder vej til indkøbskurven. Både visuelt og med næsen. En sur eller rådden lugt kan være tegn på, at planten har problemer, ligesom rodnettet er afgørende for plantens sundhed. Ved at tage planten ud af potten kan man vurdere, om rødderne er sunde og veludviklede, eller om de er beskadiget eller forkrøblede. Samtidig er det en god idé at vurdere skud og forgreninger, da de giver et billede af plantens levedygtighed og evne til at klare sig i fremtiden.\Når planterne først er i jorden, er arbejdet langt fra slut. Tværtimod begynder en ny fase med pleje og vedligeholdelse, som er afgørende for resultatet. “Det skal vandes og plejes, i hvert fald den første sæson, for at etablere rødder. Ellers er det jo bare spild af penge”, påpeger Cendie Winnie Themsen. Denne periode er kritisk for at sikre, at de nye planter etablerer sig ordentligt og trives. Det er ikke blot en tid for afslapning og beundring af det nye grønne landskab. Det er en tid for aktiv pleje, hvor vanding, gødskning og beskæring skal udføres med omhu og opmærksomhed. Dermed bliver forårets havearbejde ikke blot en fornøjelse, men også en disciplin. En disciplin, hvor forberedelse, viden og omhu kan gøre forskellen mellem succes og spildte investeringer. At skabe en frodig og blomstrende have kræver mere end blot et grønt fingeraftryk; det kræver også tålmodighed, planlægning og en forståelse for de specifikke behov hos de planter, man vælger at dyrke. Så før du går i gang med at plante, så husk at forberede dig godt, stil spørgsmål og vær opmærksom på detaljerne, så du kan nyde din have i mange år fremover





