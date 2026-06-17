Undervandsfotografer kaster sig ud i Kolding Fjord

Mere end 25 undervandsfotografer deltog i Danmarksmesterskaberne i undervandsfotografi, der blev afholdt ved Gl. Ålbo Camping i Kolding Fjord. Poul Erik Rasmussen vandt mesterskabet med to førstepladser og en andenplads i de tre konkurrerede kategorier.

Når du gerne vil tage et godt billede, så er du måske vant til at finde mobiltelefonen op af lommen, trykke på skærmen, så den fokuserer på motivet og så på den runde knap i bunden af skærmen.

Det kan også være du går en smule mere op i det og har et spejlreflekskamera og en lang linse. Men skal du have en chance for at vinde Danmarksmesterskaberne i undervandsfotografi, så er det slet ikke nok. For udover det gode kamera med en lang linse, så skal du også i en dykkerdragt og have en ilttank på ryggen. Det kastede mere end 25 undervandsfotografer sig ud i ved Gl.

Ålbo Camping i Kolding Fjord det meste af lørdagen for at tage det alle bedste billede. Billedet af søstjernen fik en plads som nummer seks i kategorien vidvinkel. Næstbedste billede i kategorien rev blev taget af Klaus Kevin Kristensen. Den eneste kategori, som Poul Erik Rasmussen ikke vandt, gik i stedet til Klaus Kevin Kristensen for dette billede i kategorien Makro.

Mesterskabet bliver afholdt af foto-udvalget i Dansk Sportsdykker Forbund. Et mesterskab, de selv kalder Danmarks måske mest hemmelige mesterskab, fordi det foregår under havets overflade, og man derfor knap ville opdage det, hvis man sejlede forbi. Selvom Kolding Fjord, ligesom mange andre fjorde herhjemme, kæmper med iltsvind og på det her tidspunkt er hjemsted for fedtemøg, så er stedet ved Gl. Ålbo Camping ikke valgt tilfældigt.

Sidste år blev der nemlig etableret et stenrev udfor Campingpladsen. Vi har dykket flere gange, her inden revet kom, vi har dykket her, lige da det blev etableret, og nu henover weekenden. Vi kan se, at der er en fabelagtig udvikling i dyreliv, siger Mikkel Noe-Nygaard, der er formand for foto-udvalget i Dansk Sportsdykker Forbund, der står for konkurrencen.

Det er et kæmpe boost til moralen, at vi kan se, når der bliver etableret de her stenrev, at der sker noget. De steder, hvor der ingen sten er, er der desværre dødt. Det er en ørken at svømme rundt i. Det blev Poul Erik Rasmussen, der løb med sejren efter blandt andet to førstepladser og en andenplads i de tre kategorier, der blev konkurreret i. Vinderbilledet i kategorien Rev blev taget af Poul Erik Rasmussen





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Undervandsfotografi Kolding Fjord Poul Erik Rasmussen Dansk Sportsdykker Forbund

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