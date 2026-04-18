Underskriftindsamling mod Store Bededags afskaffelse ramt af hackerangreb

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) oplever et hackerangreb på deres underskriftindsamling "Bevar Store Bededag". Angrebet har forstyrret optællingen af underskrifter, men FH arbejder på at sikre systemet og fjerne falske bidrag. Sagen vækker debat om sikkerheden i digitale indsamlinger og fagbevægelsens metoder.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er blevet ramt af et hackerangreb, der specifikt har rettet sig mod deres underskriftindsamling "Bevar Store Bededag ". Indsamlingen, som har til formål at få regeringen til at genoverveje beslutningen om at afskaffe store bededag som fridag, oplevede et angreb efter klokken 20:30 tirsdag aften.

FH har offentliggjort situationen via et tweet, hvor de understreger, at de tager sagen yderst alvorligt og aktivt arbejder på at håndtere konsekvenserne af angrebet. Foreløbige meldinger fra FH indikerer, at de på grund af angrebet i øjeblikket kun kan bekræfte et antal på over 210.000 underskrifter, et tal der senere blev opdateret til over 220.000. Dette tal forventes dog at være lavere end det reelle antal på grund af de forstyrrelser, hackerangrebet har medført. FH har meddelt, at de fortsætter med at indsamle underskrifter parallelt med arbejdet med at afværge angrebet. Dette indebærer en indsats for at identificere og blokere visse IP-adresser, som formodes at være involveret i det skadelige angreb, samt at rense systemet for falske e-mails, der måtte være indført. For at sikre integriteten af den igangværende proces har FH valgt at sætte tælleren for underskrifter på pause, mens disse sikkerhedsforanstaltninger implementeres. Selvom arbejdet med at rense og blokere foregår sideløbende, prioriteres sikkerheden for at kunne fortsætte indsamlingen på et pålideligt grundlag. Tweetet fra FH, der fastslår "Vi håndterer hackerangrebet og tager sagen meget alvorligt", blev sendt ud efter angrebet, der fandt sted tirsdag aften, og der blev samtidig informeret om de skridt, der blev taget for at imødegå situationen, herunder blokering af IP-adresser og fjernelse af falske e-mails. En anonym person har givet udtryk for frustration og mistanke omkring fagforeningernes metoder, idet personen antyder, at fagforeningerne selv kan ty til ulovlige handlinger eller forhindre lovlige virksomheder i deres arbejde. Derudover bliver underskriftindsamlingens konstruktion kritiseret for at være alt for simpel og åben for misbrug. Personen hævder at have testet systemet og verificeret, at det er muligt at indsende falske underskrifter ved at anvende midlertidige e-mailadresser og blot genstarte sin telefon for at få en ny IP-adresse. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvordan FH vil kunne skelne mellem ægte og falske e-mails, og begrebet 'falsk e-mail' kritiseres for at være mangelfuldt defineret. Et andet synspunkt peger på, at problemet måske skyldes en hastig implementering af hjemmesiden, muligvis i forbindelse med en hastelovgivning, hvilket kan have resulteret i mangler i systemets sikkerhed. Yderligere udtrykkes der en form for sarkastisk frustration, hvor det foreslås, at situationen bør betegnes som en 'blokade' og at politiet bør afvise sagen i henhold til den danske model, især når fagforeninger angiveligt griber til lignende metoder mod virksomheder. En anden kommentar fremhæver vigtigheden af professionel og fejlfri implementering af underskriftindsamlinger, hvor spørgsmålet 'Kan det her misbruges' altid skal kunne besvares med et klart 'nej'. Der rejses også et seriøst spørgsmål om, hvorvidt svindel finder sted, hvis formålet er at forhindre en afstemning, og om dette adskiller sig fra svindel med det formål at foregive at stemme. Afslutningsvis rejses spørgsmålet om, hvorvidt selve handlingen, hvor nogen opretter et script, der indsender en underskriftsformular flere hundrede tusinde gange med tilfældige data, reelt kan karakteriseres som hacking, især når resultatet kan være et screenshot på Twitter, der viser over 400.000 underskrifter





