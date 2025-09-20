En oversigt over en begivenhedsrig lørdag i Midt- og Vestjylland, der bød på alt fra en kvinde klemt fast i en bilulykke og brande til dramatik ved et busskur og blodregn. Desuden tabte Turpal Bisultanov en kamp i brydning, og De Radikale fremlagde planer om grøn energi.

I en tid, hvor mange små købmænd kæmper for at overleve i konkurrencen med de store discountkæder, vælger den 27-årige Karoline Lund Kristensen en anden vej i Asp. Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Andreas Andersen. Denne beslutning udspringer af en vilje til at bevare lokalsamfundets livsnerve og tilbyde en service, der går ud over det, de store kæder kan. Det er et modigt valg, der kræver hårdt arbejde, innovation og en dyb forståelse af kundernes behov.

\Senere lørdag eftermiddag blev en 79-årig kvinde udsat for en dramatisk oplevelse i Herning. Hun befandt sig i et busskur, da tre busser med fodboldfans fra Viborg ankom. I det øjeblik blev der kastet et kanonslag mod busskuret, præcis mens folk steg ud af busserne. Operationschef Anders Hansen fra politiet fortæller, at kvinden var heldig med ikke at være kommet værre til skade. Politiet efterforsker sagen og opfordrer vidner til at melde sig eller gerningsmanden selv til at træde frem. Der er tale om en alvorlig hændelse, der kunne have haft fatale konsekvenser, og politiet tager sagen meget alvorligt.\Lørdagen bød også på flere andre hændelser i regionen. Tidligere på dagen udbrød der brand i en fabrik på Løhdesvej i Engesvang. Branden, som opstod i en industribygning tilhørende STEA A/S, medførte udrykning fra Midtjysk Brand og Redning. Direktøren Kim Krentel var til stede og lettet over, at skaderne ikke var værre. I Silkeborg måtte brandvæsenet rykke ud til en brand i et rækkehus på Sommerfugleengen. Heldigvis var beboerne ude, da brandvæsenet ankom. Der var en smule røgspredning, men branden blev hurtigt slukket. I forbindelse med branden er en person sigtet for at overtræde beredskabsloven. På sportsfronten tabte Turpal Bisultanov lørdag kvartfinalen ved VM i brydning i Kroatien, og De Radikale præsenterede deres vision for grøn energi på landsmødet, hvor der var fokus på en ny økonomisk bonus for borgere og kommuner. Samtidig forventes der blodregn i Danmark, hvilket skyldes varm luft fra syd og regn i store dele af landet. Blodregn efterlader et rødt støvlag på biler og andre overflader





