Ulven på Mors: Borgmesterens holdning og folkeafstemning

Borgmester Jens Dahlgaard (S) fra Morsø Kommune har en fredelig tilgang til ulven, men ændrer sin holdning, hvis der kommer ulve til Mors. Liberal Alliances Folketingsmedlem Carsten Bach mener, at der følger en række udfordringer med ulvens udbredelse og lancerede muligheden for, at Mors kan blive en ulvefri ø. Det liberale folketingsmedlem mener, at man bør arbejde med regulering af ulven i højere grad.

Ulven har endnu ikke fundet vej til Mors . Hvis den på et tidspunkt gør, så kommer Mors ø Kommunes borgmester Jens Dahlgaard (S) til at ændre holdning til den.

Under mandagens udgave af Kampen om bordet, blev borgmesteren spurgt ind til ulven, og her fortalte han om sit eget syn på rovdyret. - Mange har haft en fredelig tilgang til ulven. Det har jeg også selv, sagde han under debatten, inden han fortsatte: - Men jeg har også anerkendt, at hvis der kommer ulve til Mors, så ændrer min holdning sig.

Jeg bor op ad en skov, og hvis der pludselig er en ulv oppe i skoven, hvor mine børn leger, og hunden er, så ændrer min holdning sig. Det stigende antal ulve i Danmark, siden ulven vendte tilbage genindvandrede, er noget, der bekymrer borgmesteren. - Jeg er bekymret for, at ulvebestanden vokser og vokser, sagde han. - Hele Vestjyllands perle Folketingsmedlem Carsten Bach fra Liberal Alliance mener også, at der følger en række udfordringer med ulvens udbredelse.

Med et smil på læben lancerede han endda muligheden for, at det kunne blive limfjordsøens store tilløbsstykke, at man ikke har ulve på øen. - Mors bliver da lige om lidt hele Vestjyllands perle. Fri for ulve. Det bliver attraktivt at flytte til Mors, fordi der er så mange ulve i resten af Vestjylland, sagde han under debatten.

Det liberale folketingsmedlem mener, at man bør arbejde med regulering af ulven i højere grad, end man gør i dag. - Vi er nået dertil, hvor vi må arbejde mere intenst med det begreb, der hedder problemulve, for der er udfordringer. Det er jo længere sydpå, at man har de her muligheder for at regulere. Det er vi nødt til at tale om i en større del af geografien.

Ellers bliver det sådan, at Mors bliver et meget attraktivt sted at bo i det vestjyske, fordi der ikke er ulve





