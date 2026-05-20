Ulvebestanden i Danmark vokser langsommere end forventet: Mistanke om ulovlige drab

Nye tal fra Naturhistorisk Museum viser, at væksten i den danske ulvebestand er stagneret, hvilket fører til en ophedet debat om ulovlig jagt og validiteten af optællingsmetoder.

Den seneste optælling af ulvebestanden i Danmark , udført af eksperter fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet, tegner et billede af en udvikling, der er markant anderledes end tidligere antaget.

Hvor man i foregående år så en eksplosiv vækst, hvor bestanden ifølge vurderingerne blev fordoblet fra 21 til 42 individer, viser de nye tal en betydelig opbremsning. I år er det samlede antal ulve steget til 49, hvilket betyder, at der kun er kommet syv nye ulve til i løbet af et helt år.

Denne tendens vækker opsigt blandt både forskere og naturinteresserede, da det tyder på, at bestanden ikke vokser med den samme kraft, som man ellers kunne forvente i en etableringsfase. Seniorforsker Kent Olsen, der er en af landets absolut førende eksperter på området, understreger, at denne langsommere vækst er et signal, man ikke kan ignorere. En af de mest kontroversielle forklaringer på den aftagende vækst er mistanken om ulovlige ulvedrab.

Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus, påpeger, at det er meget bekymrende, når etablerede ulvepar, der er klar til at yngle og føre arten videre, pludselig ophører med at eksistere i landskabet. Ifølge Olsen tyder alt på, at der foregår en form for selvtægt i Danmark, hvor individer bevidst fjerner ulvene for at beskytte husdyr eller af andre personlige årsager.

Han forklarer, at den mest oplagte årsag til, at ulvene forsvinder uden at efterlade sig spor, er, at de bliver skudt og derefter fjernet fra området, så de aldrig bliver fundet af myndighederne. Det er ikke tale om naturlige dødsfald eller ulykker, men derimod en systematisk fjernelse af dyrene, hvilket direkte modarbejder naturens egen gang og bestandens mulighed for at stabilisere sig. Denne konklusion bliver dog ikke modtaget med åbne arme af alle.

Henrik Vej Kastrupsen, der er lokalpolitiker for Konservative og en af drivkræfterne bag ulveværnet i Oksbøl, udtrykker stor skepsis over for forskernes konklusioner. Kastrupsen anerkender forskernes faglige baggrund, men han mener, at teorien om ulovlige drab er baseret på 'gætværk' snarere end konkrete beviser. Han peger især på skiftet i optællingsmetoder som den egentlige kilde til problemet. Ifølge Kastrupsen har forskerne tidligere overestimeret antallet, og han mener, at det nuværende tal stadig kan være upræcist.

For at bringe klarhed over situationen og stoppe det, han kalder for gætterier, foreslår han, at man implementerer GPS-sporing af ulvene. På den måde ville man have præcise data over, hvor mange ulve der rent faktisk befinder sig i Danmark, og hvordan de bevæger sig gennem landskabet, hvilket ville eliminere behovet for statistiske estimater. På den anden side af debatten finder vi foreningen Ulvetid, anført af formand Ole Pedersen.

For Ulvetid er det meget sandsynligt, at ulovlig jagt er den primære årsag til, at så mange ulve forsvinder på kort tid. Pedersen mener, at forskernes viden og data skal respekteres, og han ser det som en tragedie, at dyrene bliver dræbt i det skjulte. Foreningen arbejder aktivt for at fremme ulvens interesser i Danmark og peger på EU's retningslinjer for en 'gunstig bevaringsstatus'.

Dette er et krav om, at arten skal kunne overleve på lang sigt, og selvom det præcise tal er uklart, estimerer Pedersen, at Danmark burde have omkring 200 ulve for at sikre en sund og genetisk varieret bestand. Samtidig udtrykker han sympati for de mennesker, der føler frygt eller har oplevet ubehagelige møder med ulvene, men han fastholder, at løsningen ikke er ulovlig selvtægt. For at forstå kompleksiteten i situationen skal man se på begrebet ulverevir.

Et revir er det geografiske område, som et ulvepar eller en familie besidder, forsvarer og finder føde i. I øjeblikket er der identificeret 11 kendte ulverevirer i Danmark. Når et par i et sådant revir forsvinder, mister bestanden ikke blot to individer, men også potentialet for en hel ny generation af hvalpe. Dette forklarer, hvorfor selv få ulovlige drab kan have en massiv negativ effekt på den samlede vækst.

Kampen om pladsen i det danske landskab er intens, og mens nogle ser ulven som et symbol på vild natur og biodiversitet, ser andre den som en trussel mod landbruget og det lokale dyreliv. Debatten om ulvene i Danmark er derfor ikke kun en biologisk diskussion, men i høj grad også en politisk og følelsesmæssig konflikt om, hvordan vi ønsker at forvalte vores natur og hvem der har ret til at definere, hvilke arter der hører hjemme i det moderne Danmark





