Ulveangst nord for Oksbøl: Ægtepar affyrede varselsskud efter nærkontakt

Et ægtepar nær Oksbøl blev forfulgt af seks ulve helt ind på deres gårdsplads. Episoden har ført til en politianmeldelse af manden og en intens debat om regler for beskyttelse mod rovdyr.

En skræmmende oplevelse har for nylig rystet et ægtepar bosat nord for Oksbøl . Den 10. april omkring klokken 21 udviklede en ganske almindelig aften sig til et mareridt, da parret blev konfronteret med en hel ulvekobbel på deres egen gårdsplads. Episoden tog sin begyndelse, da manden gik ud på en nærliggende hvedemark sammen med parrets hund, Balder, for at skræmme gæs væk fra afgrøderne.

Uden varsel dukkede seks ulve op ud af det blå, og en af dem udviste en bekymrende adfærd ved at nærme sig hunden, så de blot stod få meter fra hinanden. Med hjertet i halsen formåede manden at kalde hunden til sig og flygte mod ejendommen, mens ulvene forfulgte dem i en afstand af blot ti meter hele vejen hjem. Da parret nåede frem til gårdspladsen, var de tvunget til at handle resolut for at skabe afstand til de nærgående dyr. Hustruen filmede situationen fra vinduet, mens manden hentede sit jagtgevær i et forsøg på at skræmme rovdyrene væk. Efter at ulvene i første omgang trak sig tilbage, vendte førerulven om, hvilket fik manden til at affyre to varselsskud ned i jorden. Handlingen fik øjeblikkeligt ulvene til at forsvinde, men episoden har efterladt parret i en tilstand af dyb utryghed. De er efterfølgende blevet mødt med en bølge af verbale trusler og chikane på sociale medier, efter de delte deres oplevelse, hvilket har gjort en svær situation endnu mere belastende for dem. Sagen har nu taget en alvorlig drejning, da manden er blevet politianmeldt for at affyre skud, og han frygter nu, at han kan miste sit jagttegn. Dette har ført til en offentlig debat om de juridiske rammer for, hvordan man som borger må agere, når man føler sig truet af ulve. Parret efterlyser klare retningslinjer, da de ikke ønsker at skade dyrene, men blot at beskytte sig selv og deres kæledyr. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø anerkender, at unge ulve i Oksbøl-området udviser en mere opsøgende adfærd over for mennesker, men fastholder, at de eksisterende regler er tilstrækkelige. For ægteparret betyder det dog, at hver gang de træder uden for døren, ser de sig mistroisk over skulderen, velvidende at deres tryghed i eget hjem for altid er forandret





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Efter kæmpefangst af kontanter og ulovlige cigaretter: To mænd fængsletEfter søndagens grundlovsforhør er de to anholdte mænd i sagen blevet varetægtsfængslet.

Read more »

Kendt dansepar idømt fængsel og millionbøde for svindelTo ægtepar forsøgte at snyde staten for en lille million kroner i coronakompensation på jysk kro.

Read more »

Fyringer i Forsvaret kaldes 'opsigtsvækkende' og 'udtryk for paranoia'Ekspert langer ud efter Forsvaret efter fyring af tre medarbejdere grundet russiske familiemedlemmer.

Read more »

Myndigheder er 'opmærksomme' på hændelse, hvor seks ulve fulgte efter mand ind på gårdspladsDet er ikke første gang, at ulve følger efter mennesker i området omkring Oksbøl i Vestjylland.

Read more »

Asta Olivia Nordenhof kritiserer nyt folketingsmedlem og debat om dobbeltmoralForfatter Asta Olivia Nordenhof har modtaget kritik for en kommentar om et foto af det nyvalgte konservative folketingsmedlem Christian Vigilius Holst. Episoden har rejst spørgsmål om dobbeltmoral i debatten om køn og politik, samt en beskrivelse af et nyt politisk samarbejde og en præsentation af unge digtere.

Read more »

Seks ulve fulgte efter mand på gårdsplads i OksbølEn gruppe på seks ulve fulgte 10. april efter en mand helt ind på en gårdsplads i Oksbøl, viser en video.

Read more »