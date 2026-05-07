Ulveangreb skaber frygt og økonomisk krise for dyreholdere i Egtved

Efter drabet på to ponyer kæmper lokale dyreholdere i Egtved med høje omkostninger til ulvehegn og manglende statslig støtte i det bakkede terræn.

I det smukke og bakkede landskab i Egtved , syd for Vejle, er freden blevet erstattet af en nagende utryghed. Det skyldes en række nylige hændelser, hvor to ponyer blev dræbt i et brutalt ulveangreb, hvilket har sendt chokbølger gennem det lokale miljø af dyreholdere.

For mange i området er det ikke længere blot et spørgsmål om naturens gang, men en direkte trussel mod deres daglige virke og deres dyrs sikkerhed. Situationen har ændret hverdagen fundamentalt for folk som Michael Lund, der nu må overveje, hvordan han bedst kan beskytte sine dyr mod rovdyret, der har slået sig ned i området. For Michael Lund er løsningen i teorien et ulvesikret hegn, men i praksis er dette projekt forbundet med enorme udfordringer.

Vejle Ådal er kendt for sit meget kuperede terræn, hvilket betyder, at opsætningen af et sådant hegn ikke kan klares med maskiner, men skal foregå manuelt. Dette driver prisen i vejret og gør projektet økonomisk uoverskueligt. Michael har forsøgt at søge støtte fra statens pulje til ulvehegn, men her mødte han en lukket dør, da puljen var opbrugt eller lukket for ansøgninger.

Desuden er der strenge krav til, hvilke dyr der kan dækkes, og Michael er blevet oplyst om, at hans dyr potentielt er for store til at opfylde kriterierne for godkendelse. Der findes ganske vist en akutpulje, men denne kræver, at man allerede har mistet dyr til ulve, hvilket ikke er tilfældet for Michael, selvom frygten er allestedsnærværende. Han beskriver processen som besværlig og konstaterer, at det at få et ulvesikkert hegn ikke bare er noget, man lige gør.

Denne følelse af afmagt deles af naboen, Anita Staunsbjerg Hansen, som også driver naturarealer i området. For hende er det særligt tanken om, at ulven skal få fat i hendes føl og kalve, der er hjerteskærende. Hun beskriver en hverdag, hvor hendes kalve ligger ude på folden for at nyde solskinnet og det grønne græs, men hvor hun nu føler en voldsom utryghed ved at lade dem være.

Anita ser muligheden for et ulvehegn som en form for falsk tryghed, primært på grund af de astronomiske omkostninger. En nabo har modtaget et tilbud på et hegn til omkring 215.000 kroner eksklusiv moms, hvilket er et beløb, som hendes beskedne drift på ejendommen på ingen måde kan finansiere, selv hvis der var tale om delvis støtte. Hun efterlyser en reel økonomisk kasse fra officielle myndigheder, da hun ellers ikke ved, hvordan hun skal håndtere situationen.

Både Anita og Michael har kommunale aftaler om, at deres arealer skal afgræsses for at bevare naturen, og da terrænet er for bakket til havetraktorer, er det netop kvæg og heste, der udfører dette vigtige arbejde. Mogens Kystol Knudsen fra Poda Hegn Midtjylland har besigtiget arealerne og bekræfter, at prisen per meter kan blive fordoblet fra 50 til 100 kroner på grund af bakkerne.

Mens Michael stadig overvejer en mindre indhegning for at bevare vildtets frie passage, er Anita så presset, at hun overvejer helt at opgive hold af kvæg. Det ville være en trist afslutning på hendes passion for naturen, men hun føler sig magtesløs i beskyttelsen af sine dyr. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der administrerer puljerne, har blot oplyst, at beslutninger om nye midler afventer de politiske regeringsforhandlinger, hvilket efterlader dyreholderne i et uvist tomrum





