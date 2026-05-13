Ulveangreb på shetlandsponyer i Sydjylland

Egneparret Allan Hove Kristensen og Hanna Emilie Kristensen fandt to af deres shetlandsponyer med dyde bidsår i baglåret på deres gård i Sønder Omme. Naturstyrelsen har vurderet, at det er et ulveangreb.

Det var et makabert syn, som ventede ægteparret Allan Hove Kristensen og Hanna Emilie Kristensen, da de kom hjem fra arbejde onsdag. På deres gård i Sønder Omme i Sydjylland - lige uden for Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brandes kommunegrænser - fandt de to af deres shetlandsponyer med dyde bidsår i baglåret.

Den ene af ponyerne led virkelig. Den stod og dirrede over hele kroppen, siger Hanna Emilie Kristensen til TV 2. TV 2 advarer om, at billederne af hestenes sår, som fremgår i artiklen, kan virke voldsomme. Parret kontaktede straks en dyrlæge, som ved ankomsten vurderede, at ponyerne skulle aflives.

Dagen efter ankom konsulenter fra Naturstyrelsen, som undersøgte ponyernes sår. Naturstyrelsen oplyser til TV 2, at vurderingen er, at der er tale om et ulveangreb. Utryghed i lokalsamfundet Ægteparret flyttede ind på gården i 1987 og har haft ponyer græssende på engen i 27 år. 57-årig Allan Hove Kristensen fortæller, at de holder meget af dyrene, som de bruger lang tid på at passe.

Derfor var det også et hårdt øjeblik, da han opdagede, at den ene af shetlandsponyerne haltede rundt på græsset med et åbent sår. - Det er grimt at komme ud til sådan noget. De var kommet alvorligt til skade, og det er grimt i sig selv, siger han. Parret fortæller, at hændelsen har påvirket hele lokalsamfundet, som har hørt om ulveangrebet på deres naturgrund.

- Folk kan ikke undgå at tænke på deres børn, som leger i naturen, siger 57-årig Hanna Emilie Kristensen. Allan Hove Kristensen tilføjer, at de udmærket ved, at adskillige eksperter har udtalt, at ulvene ikke anses som værende farlige for mennesker. - Der kan komme alle mulige eksperter, som siger, at der ikke sker noget. Men det kan ikke undgås, at man ikke tænker på børnene, som leger i naturen, siger han.

Mangeårig diskussion om ulve Debatten om ulvens plads i Danmark har stået på i årevis. I 2012 blev den første ulv i knap 200 år spottet i Danmark, og siden da har det firbenede rovdyr delt vandene. Den seneste opgørelse af antallet af ulve er fra foråret 2025, og her blev det anslået, at der er 42 ulve i den danske natur. Allan Hove Kristensen kalder debatten svær.

Men han synes ikke, at ulven skal leve i områder, hvor den kan nærme sig husdyr. - Danmark er for lille til ulve. Vi lever i naturen og ikke ved siden af naturen, forklarer Allan Hove Kristensen





