Ulveadvarsel skaber utryghed hos forældre i Sydvestjylland

I Oksbøl og omegn har advarslen mod, at børn under ti år færdes alene på grund af ulve, forandret hverdagen. Forældre er utrygge og ønsker hurtige løsninger, mens myndighederne tillader privat skyttelov, men handling er udeblivet.

En torsdag morgen klokken halv otte er der travlt på parkeringspladsen ved vuggestuen og børn ehaven Skovmusen i Oksbøl i Sydvestjylland . Forældre skal aflevere deres småpiger og -drenge.

Alt er, som det plejer. Og dog. Det er efterhånden mange uger siden, at myndighederne på grund af ulvene frarådede, at børn under ti år færdes alene, og advarslen gælder også de nærliggende byer Blåvand og Vejers. Efterfølgende blev der udstedt tilladelse til, at private kan skyde såkaldte problemulve, men ingen er blevet skudt endnu.

Man er i hvert fald utryg, lyder det umiddelbart fra Rikke, mor til Alma på otte og Carla på fem, som er ved at stige ud af bilen foran Skovmusen. Hun ønsker kun at stå frem med fornavn. Ulven er et betændt emne her på egnen. Denne konstante frygt for ulveangreb har ændret dagligdagen for familierne i regionen.

Mange børn kan ikke længere gå og cykle selvstændigt til skole eller venners huse, og aktiviteter som eftermiddagsgåtur eller lege i skovene er blevet begrænset. Myndighedernes advarsel har fået konsekvenser for lokale institutioner. Børnehuse og skoler skal tilpasse deres udflugter og aktiviteter, og der er en stigende efterspørgsel efter chaperoner for mindre børne arrangementer. Den politiske debat om ulveforvaltning er også blusset op igen.

I stedet for en løsning synes diskussionen at handle om, hvem der har ansvaret og hvordan man balancerer naturbeskyttelse med borgeres sikkerhed og hverdagslivets muligheder. Mens nogle kræver mere aktiv nedlægning af ulve, understreger andre vigtigheden af at bevare den naturlige fauna og finde mere restriktive metoder til at håndtere konflikterne. Denne usikkerhed og fraværet af konkrete handlinger fra myndighedernes side har skabt en følelse af abandonment blandt lokalbefolkningen.

De føler sig overladt til at håndtere problemet selv, hvilket har ført til en konstant nerve og diskussion i coffee shops og på Mottos. Situationen er endnu mere kompliceret, fordi ulvene ofte er beskyttet under EU's naturbeskyttelsesdirektiver, hvilket begrænser, hvad myndighederne rent lovligt kan gøre. Der er en følelse af, at de lokale behov og bekymringer bliver nedtonet i forhold til de bredere EU-mæssige og naturmæssige ambitioner.

Forældre som Rikke er bekymrede for, ikke kun for den umiddelbare fysiske fare, men også for den psykologiske påvirkning på deres børn. At vokse op med en konstant underforstået trussel kan påvirke børns følelse af tryghed og frihed. Mange håber derfor på, at myndighederne vil finde en hurtigere og mere effektiv løsning, der kan genskabe den oprindelige ro og tillid til det lokale samfunds egen evne til at klare skoler og institutioner.

Indtil da vil diskussionen om ulveforsoningen fortsat være et inderlig følt og uafklaret emne for familier i Sydvestjylland og andre egne med lignende problemer





Ulve Advarsel Børn Sikkerhed Oksbøl Sydvestjylland Problemulve Privatskyttelov Utryghed Forældre

