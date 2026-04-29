Ulrik Wilbeks nye liv: Refleksioner over alderdom og frihed

Den tidligere landstræner og borgmester Ulrik Wilbek fortæller om overgangen til et roligere liv og de tanker, der følger med at blive ældre. Han reflekterer over frihed, aktivitet og udsigten til fremtidige begrænsninger.

Ulrik Wilbek , en mand der tidligere har levet et liv præget af konstant aktivitet og en kalender fyldt til bristepunktet, oplever nu en markant forandring i sin dagligdag.

Efter mange år i front som landstræner for håndboldlandsholdet og senere som borgmester i Viborg Kommune, har han valgt at træde tilbage fra de store, krævende poster. Denne overgang har givet ham en ny form for frihed, hvor tiden ikke længere dikteres af pligter og forpligtelser, men i højere grad er hans egen.

Den 68-årige Wilbek fortæller åbent om, hvordan denne nye livsfase har sat tanker i gang, især omkring det at blive ældre og de udfordringer, der kan følge med. Han beskriver en refleksion over livets gang og en erkendelse af, at tiden er en kostbar ressource, der skal bruges fornuftigt. Wilbeks karriere har været imponerende.

Otte år som borgmester i Viborg, kombineret med en lang og succesfuld karriere inden for håndboldverdenen, har defineret ham som en person, der altid har været drevet af ambitioner og et stærkt engagement. Nu, hvor han har skruet ned for arbejdslivet, beskæftiger han sig med udvalgte projekter, holder inspirerende oplæg og fungerer som mentor for andre. Tempoet er dog markant reduceret i forhold til tidligere.

Han indrømmer, at han tidligere havde svært ved at sige nej til opgaver og muligheder, men nu er han mere selektiv og vælger kun de opgaver, der giver ham mening og hvor han føler, han kan gøre en reel forskel. Han har også definitivt lukket døren for en fremtidig karriere som tv-ekspert inden for håndbold, og betragter den del af sin karriere som afsluttet.

Denne beslutning vidner om en bevidsthed om at prioritere og fokusere på det, der virkelig betyder noget for ham i denne fase af livet. Han erkender, at det ikke handler om at stoppe med at være aktiv, men om at finde en ny måde at være aktiv på, der passer til hans nuværende livssituation. Det er dog ikke frygten for stilstand, der fylder mest i Wilbeks tanker. Det er snarere udsigten til de begrænsninger, der kan følge med alderdommen.

Han udtrykker en bekymring for tab af selvstændighed og de konsekvenser, som sygdomme som demens kan have, både for den enkelte og for de pårørende. Han deler en personlig historie om en ældre bekendt, der pludselig og uventet døde, og reflekterer over, hvordan man kan ønske sig at dø – i fuld vigør og uden langvarig sygdom. Denne historie understreger Wilbeks ønske om at forblive aktiv og selvstændig så længe som muligt.

Han forsøger at finde en balance i sit nye liv, hvor aktivitet og ro går hånd i hånd. Han er i gang med at forme en hverdag, der giver ham mulighed for at nyde livet, samtidig med at han forbereder sig på de udfordringer, der kan komme med alderen.

At runde 70 år er ikke noget, han ser frem til med glæde, men snarere som en påmindelse om, at tiden går, selv for en mand, der altid har været i bevægelse og fuld af energi. Han ser det som en naturlig del af livets cyklus og en opfordring til at leve livet fuldt ud, mens han stadig har mulighed for det





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Løber skaber verdenssensation ved at krydse magisk grænse: Dansk rekordholder kalder tallene helt vanvittigeSabastian Sawes tal ved søndagens maraton i London er ifølge den danske rekordholder helt vilde.

Read more »

Pædofilidømt pædagog blev først stoppet efter 24 år: Nu undskylder han i brevI et syv sider langt brev til TV 2 undskylder den pædofilidømte pædagog.

Read more »

Den offentlige sektor er ikke en elites legetøj – den tilhører folketDanmarks eneste røde dagblad

Read more »

Nyt efter togulykke: Den ene lokomotivfører er blevet udskrevetEn af de to lokomotivførere, der var involveret i den voldsomme togulykke torsdag, er nu blevet udskrevet.

Read more »

Dansker i den syvende himmel: 'Jeg er sindssyg glad'En engelsk legende har gjort en kæmpe forskel for danskerens hold, der nu er med i allerfineste selskab.

Read more »

FIFA-præsident med stort ønske: Den svenske konge takker nejFIFA's præsident, Gianni Infantino, har sendt et langt brev til kong Carl Gustaf med en helt særlig invitation.

Read more »