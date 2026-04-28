Ulovlig Affaldsdumpning i Privat Skov Vækker Vrede

En familie er frustreret over gentagen ulovlig affaldsdumpning i deres private skov, hvor man blandt andet har fundet rester af en campingvogn og en kontorstol. Kommunen opfordrer til korrekt affaldssortering.

Midt i resterne af en forladt campingvogn finder man en smadret rød kontorstol, og i sig selv er det ikke en usædvanlig syn. Det bemærkelsesværdige ligger i, hvor affaldet er blevet efterladt – nemlig i en privat skov.

Skovarealet på cirka 3,5 hektar tilhører Simon Leding Jensens far, og det er desværre ikke første gang, at de oplever uautoriseret affaldsdeponering. Simon Leding Jensen fortæller, at det er sket flere gange før, men typisk drejer det sig om mindre genstande som en engangsgrill eller lignende. Denne gang er omfanget dog betydeligt større. Affaldet er blandet; noget er omhyggeligt pakket i plastikposer, mens andet blot ligger spredt ud i naturen.

Blandt fundene er en haveslange, et sæt baglygter, vinduer der sandsynligvis stammer fra en campingvogn, og en lang række andre genstande, som burde være blevet afleveret til genbrug. Simon Leding Jensen udtrykker sin frustration over situationen. Han beskriver det som et 'forbandet svineri' og er ked af, at folk vælger at dumpe deres affald i skoven. Han spekulerer i, om problemet skyldes besværet med at sortere affaldet, eller om åbningstiderne på genbrugspladserne er utilstrækkelige.

Uanset årsagen er han klar i sin holdning: affaldet hører ikke hjemme i skoven. Han understreger, at det er uacceptabelt at behandle naturen på denne måde. Han er bekymret for den negative indvirkning, som affaldet kan have på skovens økosystem og dyreliv. Han påpeger også, at det skader skovens æstetiske værdi og gør den mindre attraktiv for folk, der ønsker at nyde naturen.

Han håber, at folk vil tænke sig om en ekstra gang, før de smider affald i naturen, og i stedet vælge at aflevere det på genbrugspladsen. Dan Thomsen, afdelingsleder for genbrug i Ringkøbing-Skjern Kommune, er ikke sikker på, om der er en generel stigning i mængden af affald, der dumpes i naturen. Han fastslår dog, at det under ingen omstændigheder er acceptabelt, og at affaldet skulle være blevet sorteret og afleveret på en genbrugsplads.

Han bemærker dog, at kommunen har oplevet en positiv udvikling i brugen af deres affaldssorteringsapp, 'Perfect Waste', hvor antallet af brugere er fordoblet til næsten 24.000. Dette indikerer, at mange borgere er engagerede i at sortere deres affald korrekt. Han opfordrer alle til at benytte sig af de tilgængelige ressourcer og faciliteter til affaldssortering og -håndtering. Simon Leding Jensen står nu over for den ubehagelige opgave at rydde op i skoven.

Han planlægger at bruge en trailer til at transportere affaldet væk og håber, at andre vil tage ved lære af denne hændelse og respektere naturen





