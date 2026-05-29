Ukrainsk tennisspiller trodser mundkurv og taler om krigens rædsler

Oleksandra Oliynykova bruger pressemøder til at vise krigens ødelæggelser i Ukraine, på trods af WTA's ønske om tavshed. Hun kritiserer russiske atleter for propaganda og kræver handling.

Ukrainske Oleksandra Oliynykova har fået alle til at lytte, selvom hun havde fået mundkurv på. Hun har brugt alle pressemøder til at tale om, hvilke horrible ting hendes land bliver udsat for af den russiske invasionshær, og hun er ikke bange for at blive meget konkret.

Hun har blandt andet vist fotos af sønderbombede baner i den ukrainske hovedstad, selvom WTA ifølge hende har bedt hende om at klappe i omkring krigen. Det er banerne, hvor hun tilbragte sin barndom og trænede i mange år. Når hun ser sådan noget ske, gør det hende så ondt, og det er noget så smertefuldt at se.

Hun kom med dette statement efter at have mødt den russiske Elena Pridankina, og i næste runde står hun over for endnu en russer, nemlig Diana Shnaider. Oleksandra Oliynykova er ikke bange for at påpege, at mange russiske atleter deltager aktivt i propaganda, spiller i Gazprom-tilknyttede turneringer og støtter åbent Putin.

Gazprom er det russiske energiselskab, der sponsorer flere turneringer, og hun mener, at det er problematisk, at russiske spillere får lov til at deltage i internationale turneringer, mens krigen raser. Hun understreger, at det ikke handler om at hade russiske atleter som personer, men om at tage et standpunkt imod den russiske stats aggressive handlinger. Hun opfordrer WTA og andre sportsorganisationer til at tage klar afstand fra Ruslands krigsførelse og ikke lade sig påvirke af kommercielle interesser.

Hendes mod og vilje til at tale sandheden til magten har gjort hende til et symbol på ukrainsk modstand i sportsverdenen. Hun håber, at flere vil følge hendes eksempel og bruge deres platform til at skabe opmærksomhed omkring den humanitære katastrofe i Ukraine. Samtidig erkender hun, at det kan være vanskeligt for atleter at blande politik og sport, men hun mener, at nogle situationer kræver, at man tager stilling.

Krigen i Ukraine har allerede kostet tusindvis af menneskeliv og ødelagt mange byer, og hun ser det som sin pligt at videregive sandheden. Hun fortæller, at hendes familie og venner stadig befinder sig i Ukraine, og at hun dagligt frygter for deres sikkerhed. Det gør hende endnu mere besluttet på at fortsætte sin aktivisme. Hun afviser kritikken om, at hun skulle være uprofessionel eller politisere sporten for meget.

Tværtimod mener hun, at sporten har en pligt til at stå op imod uretfærdighed og undertrykkelse. Oleksandra Oliynykova har modtaget støtte fra mange andre ukrainske atleter og fra sportsfans verden over. Hendes kamp er ikke kun for Ukraine, men for alle, der kæmper for frihed og menneskerettigheder. Hun håber, at hendes stemme kan være med til at presse på for en stærkere international reaktion.

Hun understreger, at det ikke er nok at sende humanitær hjælp, der også skal politisk og økonomisk pres på Rusland. Hun opfordrer til boykot af russiske sponsorater og til at isolere Rusland sportsligt. I en tid, hvor mange vælger at tie, vælger hun at tale. Hendes historie viser, at en enkelt person kan gøre en forskel, selv når man forsøger at blive kneblet.

Hun vil fortsætte med at dele billeder og beretninger fra krigen, uanset konsekvenserne. Oleksandra Oliynykova er et eksempel på, at sport ikke kan adskilles fra virkeligheden, og at atleter har et ansvar uden for banen. Hun håber, at hendes kamp vil inspirere andre til at handle. Hver dag tænker hun på de børn, der mister deres barndom som følge af krigen.

Hun mindes de øjeblikke, hun selv stod på de nu bombede baner og drømte om en fremtid i tennis. Den drøm er blevet knust for mange unge ukrainere, men hun vil kæmpe for, at deres stemmer bliver hørt. Hun ser det som sin mission at sikre, at verden ikke glemmer Ukraine. Hendes pressekonferencer er blevet en platform for at fortælle om krigens grusomheder.

Hun beskriver detaljeret, hvordan bomber ødelægger hospitaler, skoler og boligområder. Hun nævner specifikke byer som Kharkiv, Mariupol og Bucha, hvor russiske soldater har begået krigsforbrydelser. Hun bliver ofte spurgt, om hun er bange for repressalier. Hun svarer, at frygt er en luksus, hun ikke har råd til.

Hendes fokus er på at overleve og at hjælpe sit land. Hun er taknemmelig for den støtte, hun får fra Vesten, men hun efterlyser mere handling. Hun mener, at sanktionerne mod Rusland bør skærpes, og at våbenleverancerne til Ukraine bør øges. Hun appellerer direkte til de politiske ledere: Vågn op, og gør noget, før det er for sent.

Hendes budskab er klart og enkelt: Krigen skal stoppe, og retfærdighed skal ske fyldest. Oleksandra Oliynykova er en fighter både på og uden for banen. Hendes historie er en påmindelse om, at sport kan være mere end konkurrence; det kan være et redskab til forandring. Hun vil blive ved med at kæmpe, indtil Ukraine er frit, og freden er genoprettet.

Hun afslutter hvert interview med en opfordring til at sprede sandheden: Del dette, tal om det, og glem ikke Ukraine





