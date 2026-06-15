En oversigt over vigtige nyheder: Et russisk angreb har sat Kyiv Pechersk Lavra i brand, Marius Borg Høiby får fire års fængsel, fodboldresultater fra international scene, Donald Trumps 80-års dag, Kevin Magnussens Le Mans-problemer, NBA-sejr for Knicks, ogandet.

Det historiske ukrainske kloster Kyiv Pechersk Lavra er blevet hårdt ramt af et russisk angreb i natten til mandag, hvor klosteret, der er anerkendt som verdensarv af UNESCO , har tagetbrand.

Billeder fra stedet viser omfattende flammer, der hærger bygningerne. Ifølge Kyivs militæradministration, repræsenteret af Tymur Tkachenko, har angrebet krævet fire dræbte og mere end 20 sårede. Klosteret har stor kulturel og religiøs betydning, ogbranden har udløst internationale bekymringer for beskydningen af kulturarv under konflikten. I andre nyheder fra Danmark: Mette-Marits søn, Marius Borg Høiby, er blevet idømt fire års fængsel for delvist voldtægt i to tilfælde, mens han blev frifundet for to andre anklager.

Dommeren lagde vægt på bevisernes art og karakteren af overgrebene. I fodbold: Elfenbenskysten vandt 1-0 over Ecuador på en dramatisk scoring i de sidste minutter, med Amad Diallo som matchwinner. Emil Nielsen blev hyldet for sin storsejr i Champions League-finalen med FC Barcelona mod Füchse Berlin, og han skal nu spille for den ungarske klub Veszprem. Curacao scorede deres første nogensinde VM-mål mod Tyskland, da Livano Comenencia établerede scoringen til 1-1, hvilket skabte stor jubel.

I amerikansk politik fejrer Donald Trump sin 80-års fødselsdag, og danske politiske veteraner som Ulla Terkelsen, Mogens Lykketoft og Bertel Haarder har givet råd om, hvordan man lever et godt liv efter fjerde årti. I motorport: Kevin Magnussen beskriver Le Mans som et mareridt efter tekniske problemer, herunder et dæktab og løse forbindelser.

I underholdning: Niels Brandt fra bandet The Minds of 99 var gæst i 'VM-trænerne', hvor han delte et personlig brag fra en tidligere VM, som involverede Thomas Gravesen. I en sportlig forudsigelsesduel på Instagram duellerede David Nielsen mod seerne ved at forudsige, at der ikke ville komme røde kort i en åbningskamp, imod at seerne troede på det modsatte; han tabte og skal derfor tage et bad på Bryggen som straf.

I basketball sikrede New York Knicks deres første NBA-mesterskab siden 1973, hvilket udløste tårer og uinddæmmet jubel i Manhattan. Australiens uventede 2-0 sejr over Tyrkiet bragte glæde til danske fans i København, og Skotland fik en drømmestart på VM med en 1-0-sejr over Haiti takket være et mål fra John McGinn. Sidst men ikke mindst: Vinicius Junior demonstrerede sin klasse med et kraftfuldt mål for Brasilien, der ramte det lange hjørne i et vigtigt kamp





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