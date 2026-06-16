Ukraines droneangreb rammer Moskvas største olieraffinaderi

Et ukrainske droneangreb har ramt Moskvas største olieraffinaderi, som ejes af den russisk statsejet Gazprom. Raffinaderiet ligger kun 15 kilometer fra Kreml og brød ud i brand. Der er ingen tilskadekomne, men alle flyvninger til og fra Moskvas fire lufthavne blev midlertidigt sat på pause. Angrebet har ført til spekulationer om en direkte respons på russiske angreb i Ukraine, herunder et angreb på et kloster i Kyiv.

Det er den russiske olieproducent Gazprom , der ejer olieraffinaderiet, som ukrainske droner har ramt. Raffinaderiet ligger i den sydøstlige udkant af Moskva . Billedet her er et arkivbillede fra 2022.

Her er blandt andet Moskvas største olieraffinaderi blevet ramt. Det skriver flere både russiske og ukrainske medier. Olieraffinaderiet, der ikke ligger mere end 15 kilometer i fugleflugt fra Kreml - og som ellers skulle have sikkerhedsforanstaltningerne på plads - brød ud i brand. I løbet af de sidste 24 timer er fjendtlige droneangreb på Moskva fortsat.

En af dronerne har beskadiget et anlæg på Moskvas olieraffinaderi. Der er ingen tilskadekomne. Redningsarbejdet er i gang på stedet. Som følge af angrebet blev alle flyvninger til og fra Moskvas fire lufthavne af sikkerhedsmæssige hensyn indstillet i flere timer.

Samtidig er olieraffinaderiet et, der forsyner hele hovedstaden med brændstof. Hvilke konsekvenser angrebet får, er endnu uvist, men på den russisk besatte halvø Krim, har der den seneste tid været mangel på brændstof som følge af ukrainske angreb. Og ifølge DR's Ukraine- og Ruslandskorrespondent Matilde Kimer gør angrebet det svært at se på krigen i Ukraine som et problem ved frontlinjen.

Med høje eksplosioner og tykke sorte røgsøjler har millioner af moskovitter her til morgen kunne konstatere, at krigen ikke er et fjernt frontlinjeproblem, men en reel risiko også for hovedstadens indbyggere. Matilde Kimer fortæller videre, at det er nærliggende at kalde morgenens ukrainske angreb på raffinaderiet i Moskva for et slags svar på det russiske angreb på klostret i Kyiv.

Zelenskyj har selv her til morgen italesat angrebet, som en retfærdig respons til de russiske angreb og forlængelsen af en krig, der bør afsluttes, fortæller Matilde Kimer. Ukraines vidtrækkende indsats blev endnu engang bemærket i Moskva-regionen. Et olieraffinaderi 500 kilometer væk fra grænsen blev beskadiget, skriver den ukrainske præsident





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Droneangreb Olieraffinaderi Moskva Gazprom Ukraina Kreml Brand Flyafgåelser

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