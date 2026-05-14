Ukraine: Russiske angreb på Kyiv efter dronerangreb

En stor redningsaktion er i øjeblikket i gang i den ukrainske hovedstad, Kyiv, efter at byen hen over natten blev ramt af et større russisk angreb. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj ramte en drone en ni-etagers boligblok, og lederen af hovedstadens militære administration, Tymur Tkatsjenko, har meldt om, at en del af en boligbygning er kollapset i den østlige del af byen.

Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj ramte en drone en ni-etagers boligblok, og lederen af hovedstadens militære administration, Tymur Tkatsjenko, har meldt om, at en del af en boligbygning er kollapset i den østlige del af byen. Ifølge Zelenskyj affyrede de russiske styrker mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler mod Ukraine hen over natten til torsdag. I alt skal Rusland siden midnat natten til onsdag have affyret mere end 1.560 droner mod Ukraine.

Det er bestemt ikke handlinger fra nogen, der tror, at krigen er ved at være slut, skriver Zelenskyj i sit opslag. Krigen i Ukraine begyndte med Ruslands invasion af landet 24. februar 2022, og gentagne forsøg på at forhandle en fredsaftale på plads er endt uden resultat





