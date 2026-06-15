Ukraine og Moldova åbner første forhandlingskapitel i EU-tiltrædelsesproces

EU-kommissær Marta Kos annoncerer, at Ukraine og Moldova nu kan åbne det første kapitel i deres EU-medlemskabsforhandlinger efter Ungarns blokade er ophævet. samtidig diskuteres Tysklands forslag om en mellemstatus for Ukraine og Montenegros fremskridt.

Mandag markerer en historisk dag for Ukraine og Moldova , da de to lande får åbnet det første forhandlingsområde i deres proces mod EU-medlemskab. Det annoncerede EU-kommissær for udvidelse, Marta Kos , under et møde af EU-landenes udenrigsministre i Luxembourg.

Hun betegnede dagen som en mega-mandag for udvidelsesprocessen, efter begge lande i 2023 opnåede status som kandidatlande. Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor Ungarn tidligere under Viktor Orbáns ledelse blokerede for åbningen, men efter et politisk skifte i Ungarn, hvor Péter Magyar kom til magten, har blokaden ophævet. Ungarsk tilladelse til at fortsætte forhandlingerne blev endelig sikret i juni, efter en aftale om garantier for det ungarske mindretal i Ukraine.

Kos understreger, at hvis Ukraine og Moldova leverer på reformerne, skal EU også levere, og hun forventer, at de resterende kapitler åbnes i juli. Trods fremskridt kæmper Ukraine stadig med udfordringer som korruption, et svagt retssamfund og en økonomi ramt af krigen, hvilket har fået Tysklands forbundskansler Friedrich Merz til at foreslå, at Ukraine i stedet for fuldt medlemskab først bør få en ny særstatus som associeret medlem. Dette forslag vil give Ukraine adgang til visse EU-fordele uden fuld stemmeret.

Mens Montenegro også gør fremskridt og forventes at lukke yderligere to kapitler, bringer det tættere på en afslutning af sine forhandlinger, diskuteres Bosnien-Hercegovinas fremtid også. En ny meningsmåling viser, at 74 procent af befolkningen i Bosnien-Hercegovina ønsker EU-medlemskab, hvilket Kos mente bør prioriteres af både lokale og EU-ledere





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