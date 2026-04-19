Ukraine: Nålestiksoperationer nær fronten, Trumps magtkamp med paven, kongelig konfirmation og Børsen brandens toårsdag

Nyhedsoverblik med fokus på militære operationer i Ukraine, geopolitiske spændinger, kongelige begivenheder og tilbageblik på branden i Børsen. Dækker også cykelsport, tv-shows og kulturbegivenheder.

I en dramatisk udvikling tæt på frontlinjen i Ukraine har en artillerienhed anvendt Grad-raketsystemet til præcise angreb mod russiske stillinger. Disse strategiske nålestiksoperationer har vist sig effektive i Ukraine s seneste bestræbelser på at generobre tabt territorium. Enhedens indsats er dog blevet udfordret af russiske rekognosceringsdroner, som konstant overvåger slagmarken og muliggør hurtige modangreb, hvilket øger risikoen for de ukrainske styrker.

I cykelsportens verden genkalder Mattias Skjelmose sig sin triumf i sidste års Amstel Gold Race. Sejren, hvor han overtrumfede stjerner som Remco Evenepoel og Tadej Pogacar på målstregen, står som et markant højdepunkt i hans karriere og vidner om hans formidable evner på to hjul.

Den populære tv-serie 'Først til verdens ende' sluttede med en følelsesladet triumf for Julia Sofia Aastrup og Ida Imilia Aastrup, der sikrede sig førstepladsen foran Arian Kashef og Emil Behrndtz. Deres sejr markerede en mindeværdig afslutning på en rejse fyldt med udfordringer og personlig vækst.

Denne uges udgave af Presselogen sætter fokus på DR's kontroversielle tv-serie 'Den danske kvinde', som har mødt kritik for sin håndtering af emnet hærværk.

Pave Leo har gentagne gange udtrykt sine synspunkter vedrørende fred og krigen i Iran, hvilket har skabt spændinger med den amerikanske præsident Donald Trump. TV 2's korrespondenter Eva Ravnbøl og Poul Erik Skammelsen analyserer, at Trumps kritik af paven i bund og grund handler om magt.

Prins Vincent og prinsesse Josephine blev lørdag højtideligt konfirmeret i Fredensborg Slotskirke. Tvillingernes morfar, John Donaldson, som også er dronning Marys far, gik bort den 11. april, og børnene delte deres følelser omkring savnet af ham, men understregede, at han altid ville være i deres hjerter. Konfirmationen i Fredensborg Slotskirke bærer en lang historie, der strækker sig tilbage til 1915 med konfirmationen af Frederik 9. og Arveprins Knud. Siden da har traditionen om at afholde konfirmationer for kommende monarker, deres søskende og børn i Fredensborg været en fast bestanddel af kongehusets historie.

Martin Madsen markerede sig som den første deltager, der blev elimineret i tredje sæson af 'Forræder - Ukendt grund', og i programmet 'Forræder - Under Kutten' afsløres nu identiteten på de hemmelige forrædere.

På en uventet måde forvekslede Pete Hegseth tilsyneladende en bibellæsning under en gudstjeneste med citater fra filmen 'Pulp Fiction'. Internetklip har sidenhen påpeget de humoristiske paralleller mellem hans tale og filmens dialog.

Mens cirka 40 nationer er samlet for at drøfte genåbningen af Hormuzstrædet, kæmper op mod 800 skibe med at passere gennem Den Persiske Golf, hvoraf mange har været fanget i ugevis. TV 2's udlandsredaktør, Mads Buur Bach, har analyseret situationen og fremhæver risikoen for miner i området som en betydelig fare for skibstrafikken, et emne der forventes at dominere dagsordenen på det aktuelle topmøde.

Jens Jacob Tychsen, der er kendt for sin ikoniske rolle som Hr. Weyse i 'Badehotellet', hvor han spillede en charmerende, men selvoptaget skuespiller, siger nu farvel til rollen med en kommende koncert.

Efter et syv måneder langt forløb med kræft vender Mai Mercado tilbage til Christiansborg. Hun vil bringe de værdifulde erfaringer, hun har opnået under sin sygdom, med sig ind i sit politiske arbejde.

Jon Sørensen har en arbejdsplads, der få kan matche, når han som kranfører deltager i opførelsen af Mindet i Aarhus. Fra 175 meters højde styrer han kranen, en opgave der kræver stor mod og præcision. Byggeriet forventes at være færdigt i 2027.

Burhan G blev dybt berørt, da Københavns Drengekor uventet optrådte under Pils fortolkning af hittet 'Din for evigt' i programmet 'Toppen af poppen'. Han uddyber her årsagerne til sin stærke følelsesmæssige reaktion.

Torsdag markerer toårsdagen for den ødelæggende brand, der hærgede Børsen i København. Direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, ser tilbage på begivenheden og annoncerer samtidig, at stilladset ved østgavlen og langs Børsgaden vil blive fjernet torsdag, hvilket vil bringe det ikoniske kobbertag frem i lyset igen





Krigen i Ukraine har alvorlige konsekvenser for klimaforskningenUdvekslingen af klimadata mellem Vesten og Rusland er brudt sammen. Det har skabt store huller i klimaforskningen. Men skal man genoptage samarbejdet, eller vil det være et knæfald for Putin?

Sveriges kong Carl Gustaf er i Ukraine og mødes med Zelenskyj | NyhederFor første gang siden Ruslands invasion i Ukraine har den svenske kong Carl Gustaf besøgt landet.

Sker for anden måned i træk: Elendigt nyt for Putin og fremragende for UkraineKrigen i Ukraine er gået ind i sit femte år. Og det er med en række positive nyheder for Ukraine.

Flere nyheder: Dødstal stiger i Ukraine, tekniske nedbrud på hospitaler og stuntmand sætter verdensrekordDagens nyheder bringer opdateringer om et dødeligt skyderi i Kyiv, hvor antallet af dræbte er steget til seks. Region Midtjyllands hospitaler kæmper med et omfattende teknisk nedbrud, der tvinger dem til at køre på nødplaner. Samtidig har en dansk stuntmand forsøgt at slå en verdensrekord med et spektakulært bilstunt i Odense.

Europæiske højrefløjspartier trækker sig fra Trump i kølvandet på Orbáns nederlagFlere europæiske højreorienterede partier viser tegn på at distancere sig fra Donald Trump og hans administration. Dette skift i holdning sker efter Viktor Orbáns nylige valgnederlag i Ungarn, hvor Trumps åbenlyse støtte angiveligt slog negativt ud hos vælgerne. Frygten for at miste stemmer og politisk opbakning får partier som Frankrigs Rassemblement National og Tysklands AfD til at opfordre til større forsigtighed i relationen til den tidligere amerikanske præsident. Italiens premierminister Giorgia Meloni har ligeledes taget afstand, især efter Trumps kritik af paven, hvilket yderligere understreger en voksende skepsis over for Trumps politiske linje i Europa.

