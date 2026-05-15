Ukraine: Kampene intensiveres, russiske angreb rammer flere steder

Ukrainas myndigheder beskriver de seneste dages angreb som de mest omfattende russiske luftangreb over en todagesperiode siden invasionens begyndelse. Redningsarbejdere arbejder fortsat i Darnytskyj-distriktet i det østlige Kyiv, hvor flere personer menes at være fanget under murbrokkerne fra en ødelagt bygning. Derudover meldes der om flere sårede i regionerne Odesa, Kherson og Kharkiv efter nye russiske angreb.

Redningsarbejdere arbejder fortsat i Darnytskyj-distriktet i det østlige Kyiv, hvor flere personer menes at være fanget under murbrokkerne fra en ødelagt bygning. Derudover meldes der om flere sårede i regionerne Odesa, Kherson og Kharkiv efter nye russiske angreb. Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, rettede torsdag skarp kritik mod Rusland i en tale efter angrebene.

Angrebene kommer få dage efter, at Rusland og Ukraine havde aftalt en tre dage lang våbenhvile fra lørdag til mandag i forbindelse med Ruslands markering af afslutningen på Anden Verdenskrig. Ifølge Reuters har Rusland siden onsdag morgen gennemført mere end 1500 droneangreb mod Ukraine. I samme periode er mindst 22 personer blevet dræbt.

I den russiske grænseregion Belgorod oplyser lokale myndigheder, at én person er blevet dræbt i et droneangreb mod en bolig i byen Graivoron, mens flere andre er meldt såret i nærliggende områder. Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, advarer desuden om, at de intensiverede militære aktiviteter omkring flere atomanlæg i de seneste dage udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko





Ekspert advarede om Ukraine-krigen: Ukrainsk tidligere præsidentssekretær angriber med kontroversielle anklagerEkspert advarede om Ukraine-krigen: En tidligere person tæt på den ukrainske præsident går i interviewet hårdt til den ukrainske præsident med en række kontroversielle anklager, der vækker stor opsigt, ligesom han beskylder ham for at tage stoffer. Selv om den anklage er blevet brugt af russiske myndigheder og prorussiske profiler, kritiseres Zelenskyj af Rusland for at afvise flere af Moskvas krav til en mulig fredsaftale.

Zelenskyj: Rusland har sendt mere end 1.560 droner mod Ukraine siden onsdag | NyhederUkraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, skriver på X, at Rusland har sendt mere end 1.560 droner mod Ukraine siden onsdag midnat.

Ukraine: Russiske angreb på Kyiv efter dronerangrebEn stor redningsaktion er i øjeblikket i gang i den ukrainske hovedstad, Kyiv, efter at byen hen over natten blev ramt af et større russisk angreb. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj ramte en drone en ni-etagers boligblok, og lederen af hovedstadens militære administration, Tymur Tkatsjenko, har meldt om, at en del af en boligbygning er kollapset i den østlige del af byen.

Sergej Sjojgu kræver, at Ukraine vender tilbage til de ikke-allierede, neutrale og ikke-nukleare principperUnder et møde har lederen af det russiske Sikkerhedsråd, Sergej Sjojgu, ifølge mediet udtalt, at varig fred i Ukraine kun er mulig, hvis alle de grundlæggende årsager til konflikten fjernes. Sergej Sjojgu kræver, at Ukraine vender tilbage til de ikke-allierede, neutrale og ikke-nukleare principper, der blev fastlagt i landets suverænitetserklæring fra 1990, og at der søges international juridisk anerkendelse af territoriernes tilbagevenden til Rusland og garantien for alle menneskerettigheder og friheder.

