Ukraine dominerer med droner i den brutale krig mod Rusland

En brutal video giver et unikt indblik i, hvordan krigen i Ukraine har ændret sig de seneste år. Den russiske soldat i videoen er et uhyggeligt bevis på, hvorfor Putin og Rusland bløder mandskab, mens Ukraine for første gang i flere år har overhånden. Den er brutal, fuld af død og personer, der ser ud til at komme alvorligt til skade. B.T. bringer videoen i en redigeret version, da den er et helt konkret bevis på, hvordan udviklingen i krigen i Ukraine er gået i løbet af de seneste år.

Krigen i Ukraine har gennemgået en dramatisk udvikling de seneste år, og en brutal video giver et uhyggeligt indblik i, hvordan den nu ser ud.

Videoen viser en russisk soldat, der bevæger sig langs en sti på en mark, mens en ukrainsk drone flyver ind fra højre og eksploderer nær soldaten. Efterfølgende ses et krater og en ubevægelig soldat. Dette er kun en af mange videoer, der viser russiske soldater angrebet af ukrainske droner. En anden sekvens viser en russisk soldat, der løber over en mark, og en sprængladning smides ned på ham, hvorved hans hoved skilles fra kroppen.

B.T. har sløret de mest grafiske øjeblikke, men videoen er et konkret bevis på, hvordan krigen har udviklet sig. I de seneste tre måneder har Ukraine for første gang siden 2023 indtaget mere territorium end det har mistet til Rusland. Dette er en klar tendens, og Ukraine vinder frem for tredje måned i streg, som den danske ekspert Anders Puck Nielsen bemærker. Han udtalte, at denne udvikling er fremragende for Ukraine og elendigt for Rusland og præsident Vladimir Putin.

Den rivende udvikling i Ukraine de seneste år har medført, at landet nu kan kæmpe mod Rusland med droner og ubemandede systemer, som de selv kan producere billigt og i stort antal. Dette gør op for deres manglende antal i mandskab og våben, og Ukraine dominerer nu med droner i denne type krig





