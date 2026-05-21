Ukraine claims downing Russia's FSB headquarters in Kherson battle (Breaking News)

Ukraine claims to have launched a drone attack on the FSB headquarters in Kherson as part of ongoing operations against Russian military targets in the occupied regions. Background: The Kherson region, in southern Ukraine, has been the center of intense fighting since the start of Russia's full-scale invasion in 2022. Russian forces captured large parts of the region in the early months of the conflict, including the regional capital Kherson, which Ukrainian forces recaptured in November. Drones continue to be a significant challenge for both Ukraine and Russia. Ukraine claims to have shot down 556 drones over a 24-hour period, targeting both an oil refinery and two pumping stations in the Russia region of the south-west. Several private residences were also hit in Russia due to Ukrainian drone strikes. Russia, on the other hand, has reported the downing of at least 524 Ukrainian drones over Ukraine, resulting in three deaths and 12 injuries.

I opslaget skriver Zelenskyj blandt andet, at 'russerne må indse, at de er nødt til at bringe en ende til krigen'. Der foreligger endnu ingen uafhængig bekræftelse af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskyjs udmelding eller bekræftet angrebet.

I videoen herunder, kan du se billeder delt af det ukrainske militær, som angiveligt viser angrebet på det russiske FSB-hovedkvarter i Kherson. Det fremgår ikke, hvornår angrebet skulle have fundet sted. Udover selve FSB-hovedkvarteret skulle et jord-til-luft-missilsystem være blevet ødelagt. Ifølge Zelenskyj blev angrebet udført som led i Ukraines fortsatte operationer mod russiske militære mål i de besatte områder.

Kherson-regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands fuldskala-invasion i 2022. Russiske styrker erobrede store dele af regionen i krigens første måneder, herunder regionshovedstaden Kherson, inden ukrainske styrker generobrede byen i november samme år. Dele af regionen øst for Dnipro-floden er fortsat under russisk besættelse og er ofte mål for ukrainske angreb. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland.

Ifølge Ukraines Sikkerhedstjeneste, SBU, ramte man både et olieraffinaderi og to pumpestationer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det statskontrollerede russiske medie Tass tilføjer, at flere private ejendomme også blev ramt under angebet. Dette satellitbillede viser røg, der stiger op fra Tuapse-olieraffinaderiet ved byen Tuapse i det sydvestlige Rusland efter et ukrainsk angreb den 16. april 2026.

(Foto: © Handout, AFP/Ritzau Scanpix) Mindst tre personer har mistet livet i de ukrainske droneangreb, der har ramt i Moskva-regionen, mens 12 personer blev såret i andre droneangreb i Rusland, det oplyste de lokale myndigheder ifølge Reuters





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Russia SBU FSB Angreb Drone Killing Injuries Ukraine-Russia Conflict Kherson Moskva Tuapse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Xi Jinping: Russlands krig i Ukraine er en eksistentiel kamp for Ruslands overlevelseDen kinesiske præsident Xi Jinping udtaler, at den igangværende konflikt mellem Rusland og Ukraine er en eksistentiel kamp for Ruslands overlevelse.

Read more »

Jens Stoltenberg: Krigen i Ukraine og forholdet til Rusland er blandt Europas mest presserende spørgsmålNatos tidligere generalsekretær og Norges nuværende finansminister, Jens Stoltenberg, har udtalt, at det er urealistisk at tro, at man fra europæisk - eller anden - side kan ændre Vladimir Putins ambitioner med krigen i Ukraine. Putins ambition er fortsat at kontrollere Ukraine, og det kan der næppe være noget, der rokker ved, mener Stoltenberg.

Read more »

Two people still missing after radiation leak fears: Russia puts missile troops on highest alertThe news text discusses a radiation leak incident near Chernobyl in Ukraine and Russia putting its missile troops on alert. The text also mentions Russia's use of nuclear rhetoric in the conflict with Ukraine.

Read more »

Natos udenrigsministre mødes i Helsingborg om sikkerhed i Arktis ogkrig i UkraineNatos udenrigsministre mødes i dag og i morgen i Helsingborg om sikkerhed i Arktis og krigen i Ukraine

Read more »