Ukendt kvinde fundet i Thy skal bisættes; IDF advarer i Tyrus; EUDA investerer i stoffer

Den ukendte kvinde fra Thy får en bisættelse efter mislykket identifikation. Israel advarer borgerne i Tyrus. Festivalsatsning for mænds mentale sundhed. EUDA rapporterer farlig stigning i tilgængelige stoffer. Anholdelser efter store narkotikasalg på Sjælland.

I januar 2025 blev en ældre kvinde fundet død på en mark i Thy, og politiet har længe forgæves forsøgt at identificere hende. Hun er blevet efterlyst internationalt, i 196 lande, uden resultat.

Nu har politiet bedt Thisted Kommune om at bisætte hende, da det ikke længere er hensigtsmæssigt at opbevare kroppen på Retsmedicinsk Institut. Ifølge politikommissær Niels Kristensen fra lokalpolitiet i Thisted har sagens omstændigheder ikke været klare. Bisættelsen forventes at finde sted før sommerferien, og der vil ikke være ceremoni, da kvindens religiøse overbevisninger er ukendte. Sagen er endnu ikke henlagt, og politiet appellerer til eventuelle pårørende om at melde sig.

Intet tyder på, at døden skyldes en kriminel handling. Samtidig udgiver israelske militær (IDF) en akut advarsel til indbyggerne i den libanesiske by Tyrus om at evakuere på grund af mulige kommende angreb. Talsmanden Avichay Adraee opfordrede alle i byen, inklusive det kristne kvarter og lejrene, til at forlade området. Dette følger efter Irans angreb på Israel Søndag som gengældelse for israelske angreb i en forstad til Beirut.

Især i forbindelse med operationer i Libanon bruger Israel ofte sådanne advarsler, men de sker ofte kun få timer før angrebene. I Aarhus arrangeres en festival i forbindelse med den internationale "Men's Health Week" for at fremme mænds mentale sundhed og fællesskaber. Thomas Unterschlag, koordinator for mænds sundhed i Aarhus Kommune, understreger vigtigheden af, at deltagerne ikke kun får information, men også tager konkrete aftaler med hjem.

Målet er at skabe en mere tilgængelig og tryg ramme for mænd, der måske ikke ville tilvende sig traditionelle tilbud som mandeklubber. Ungmænd har mulighed for gratis transport, men tilgængeligheden afhænger af, hvor de bor, og mange kommuner mangler en tæt offentlig transport. Desuden udgiver EU's narkotikaagentur (EUDA) en årsrapport, der advarer om en farlig stigning i tilgængeligheden af stærke og rene stoffer på gaderne i flere europæiske lande.

Ifølge direktør Lorraine Nolan øger det risikoen for, at folk indtager højpotente stoffer uden at vide det. Myndighederne opdager næsten hver uge nye laboratoriefremstillede stoffer, herunder syntetiske cannabinoider, og EUDA holder i øjeblikket øje med 1.050 nye stoffer. I 29 lande i Europa, inklusive Norge og Tyrkiet, blev i 2023 mindst 7.600 dødsfald registreret som følge af overdoser. EU-kommissær Magnus Brunner understreger behovet for at forhindre, at farlige produkter oversvømmer markedet.

Politiet har desuden anholdt ni personer efter en større politiaktion mod et netværk mistænkt for at have forsynet store dele af Vestsjælland med kokain og ketamin. Der blev ransaget adresser på Vestsjælland og én i København med hjælp fra Københavns Politi. De anholdte fremstilles i grundlovsforhør i Holbæk. På et andet spor er der diskussion om den midlertidige sænkelse af elafgifterne, der udløber uden planer om forlængelse.

Ifølge finansministeren har været prioriteret selskabsskattelettelser og andre rammevilkår. Både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) ønsker at finde midler til at gøre elafgiften lavere permanent. Københavns Politi har pågrebet tre unge drenge efter et skyderi mod en lejlighedsdør i Bispeparken i København NV. Den 17-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør på Frederiksbergs afdeling af Vestre Fængsel





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