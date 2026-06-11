UK News: Protests Spread Across Britain, Immigration Policy Criticized, and More

The news text covers various topics, including protests in Belfast, the British immigration policy, the number of immigrants in the UK, the impact of the UK's exit from the EU, the situation of have-owners in relation to Tange Sø, the future of Tange Sø, the Iranian-American conflict, the upcoming FIFA World Cup, the stramness of the Social Democratic Party's immigration policy, and the upcoming course on first aid in case of large-scale incidents.

Protester har spredt sig på tværs af Storbritannien efter, at en mand blev dræbt i den nordirske hovedstad, Belfast, mandag. En 30-årig sudanesisk mand er blevet anholdt, og det har ført opmærksomheden hen igen på den britiske udlændinge politik.

Den seneste opgørelse viser, at Storbritannien næsten har halveret antallet af immigranter fra ikke EU-lande siden kurven toppede i 2023. De seneste tal på 350.000 i sidste kvartal af 2025 ligger dog stadig højere, end da landet var medlem EU. Landet over har buksbomhalvmøllarven hærget hos mange haveejere. Det er en svær kamp at vinde, så rådet er at erstatte de syge buksbom med andre planter, siger rådgiver.

I maj 2024 slog politiet til på fem forskellige vekselkontorer på Nørrebro - alle mistænkt for at have hvidvasket for over en milliard kroner. Operation X var til stede, da politiet anholdt en person. Men det viste sig at være den forkerte direktør. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofoed, retter skarp kritik af partiets formand, Pia Olsen Dyhr.

Årsagen er, at Pia Olsen Dyhr har ansat en personlig rådgiver, der blev smidt ud af SF i 2020 efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Dronning Margrethe deltager torsdag formiddag i uddelingen af Prins Henrik Prisen på Fredensborg Slot. Det er første gang, dronningen viser sig offentligt, siden hun 29. maj blev udskrevet fra Rigshospitalet efter en blodansamling i hofteregionen.

Stine Jensen, som får mange kommentarer på sin otte måneder gamle datter i videoer på Instagram, er blevet interviewet af TV Syd. Yolett Cervantes Cuahquehua, som er så dygtig med en fodbold, at hun har vundet den mexicanske præsidents plads ved åbningskampen i aften, er blevet interviewet af TV 2. Tange Sø har i årevis skabt splid mellem naturforkæmpere og lokale, der bruger søen.

Nu svarer naturminister Christian Rabjerg Madsen på, hvornår søens fremtid er på plads i 'Go' morgen Danmark'. Iran har været et stort samtaleemne op til VM på grund af landets krig med USA. FIFA's præsident, Gianni Infantino, er dog glad for Irans deltagelse ved slutrunden. Michael Kristiansen fra Tirsdagsanalysen peger på, at flere nu stiller spørgsmålstegn ved, hvor stram Socialdemokratiets udlændingepolitik reelt er – og forudser et kæmpe slagsmål i Folketinget.

Nu kan 2.000 danskere komme på det nye kursus 'Klar til førstehjælp ved større hændelser'. Kurset har fokus på scenarier med mange tilskadekomne fx skyderier, terror og eksplosioner, og andre hændelser, der kan opstå som følge af angreb på Danmark. Det er støtte fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, der gør det muligt for borgergrupper og foreninger at udbyde kurset gratis i hele landet i 2026





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