Uheld på rute 26: Sporet er blokeret

Midt- og Vestjyllands Politi har meldt, at der er sket et uheld på rute 26 fra Skive mod Thisted. Sporet er blokeret, og uheldsstedet endnu ikke sikret.

Vejen er lige nu helt spærret, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Det er to personbiler, der er kørt sammen. Vi formoder, at den ene er kommet fra Ravnsbjergvej og ud på hovedvejen, siger vagtchef Thomas Hald.

I alt tre personer er ifølge politiet involveret i trafikuheldet. - Meldingen er, at alle er ved bevidsthed, men man er stadig ved at vurdere, hvor alvorligt de er kommet til skade, siger vagtchefen. En skypumpe er søndag blevet spottet i Sydthy, skriver TV 2 Vejret, som har modtaget et billede af skypumpen fra Christina Madsen. - En skypumpe er en roterende hvirvel af luft og vanddamp, som kan opstå i ustabilt vejr under bygeskyer.

Her kan små hvirvler ved jordoverfladen blive fanget af opvinde og strakt i lodret retning, hvilket øger rotationshastigheden, skriver TV 2 Vejret. Fænomenet ses oftest på dage med relativt svag vind, som det også er tilfældet i det nordlige Danmark i dag. En mand blev søndag eftermiddag forbrændt på en motorbåd, da han ville løsne proppen på varmeveksleren på en varm motor. Manden blev afhentet af helikopter, og herefter kunne båden ikke starte.

En 64-årig mand er søndag eftermiddag kort før klokken 15 blevet påkørt i krydset mellem Vestre Ringvej og Herningvej i Silkeborg. Bilen, der påkørte manden, blev ført af en 22-årig mand. Midt- og Vestjyllands Politi kender ikke de nærmere omstændigheder i detaljer endnu, men det frygtes, at den 64-årige mand har pådraget sig et brud. For regeringens vedkommende er der fortsat liv i den grønne trepart, som skal omlægge store landbrugsarealer til natur.

Det mener nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen (S). - Når jeg ser aktiviteten ude i de lokale grønne treparter, så er død eller stilstand ikke de første ord, der falder mig ind. Tværtimod er der en summende aktivitet derude, siger han. Flere steder i landsdelen melder I seere om mørke skyer og regnvejr.

Andre steder venter man fortsat på at regn- og tordenvejret rammer. Der er mørke skyer over Sunds søndag eftermiddag. Sandra Schemhaus skriver til os, at billedet er taget i retningen mod Herning. Der er et kæmpe behov for at genskabe tilliden, hvis den politiske aftale om Grøn Trepart skal fortsætte.

Det siger formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard til TV 2 søndag morgen. Søren Søndergaard siger til TV 2, at landbruget har leveret, hvad de skal, og nu skal myndighederne i gang. Han nævner som et eksempel kvælstofreguleringsaftalen fra december 2025, der blev indgået af den daværende regering, men som ikke er vedtaget i Folketinget endnu.

- Om en måned skal vi til at høste vores marker, og vi ved ikke, om vi skal så dem igen, om vi skal lave græsmarker eller vådområder, så der er totalt kaos ude hos os, når vi skal lave markplaner lige om lidt, siger han. Onsdag stod det klart, at kirkeministeriet bliver nedlagt under den nye regering, da Ida Auken fra Socialdemokratiet blev udnævnt som ny sundhedsminister og kirkeminister.

Selvom det langt fra er første gang, at kirkeministeren også er minister for andre områder, var det et farvel til kirkeministeriets 110 år lange historie som selvstændigt ministerium. Det betyder, at der nu skal findes én departementschef, som både skal råde over sundheds- og kirkeområdet. Og det bekymrer Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift. Danske storkeunger får fra søndag for første gang påsat såkaldte Elsa 1-ringe, der er lavet af syntetisk plast.

Det gør det muligt at følge deres færden næsten i realtid, når de forlader reden, skriver TV Syd. Det skal også være med til at give vigtig viden om, hvor og hvorfor så mange storkeunger dør. Det fortæller Mogens Lange, der er formand for Storkene.dk, til Ritzau. - En meget høj procentdel af storkeunger dør inden for deres første leveår, efter de er gået på vingerne.

- Men hvad er det, der sker med dem, og hvor forsvinder de hen? Der vil den her gps kunne hjælpe med at sige, om det er naboens gylletank eller en usikret højspændingsmast i Tyrkiet, siger han. Søndag får alle storkeunger i Rens, Abild og to af ungerne i Smedager i Sønderjylland påsat en ben-gps. Det foregår 'helt stille og roligt', siger Mogens Lange.

Søndag formiddag er der sket et uheld på rute 26 fra Skive mod Thisted - mere specifikt på Vestre Boulevard i det nordlige Skive. Der skriver de, at uheldsstedet endnu ikke er sikret, og at sporet er blokeret. Kirsten Kristiansen gik efter en citron nytårsaftensdag 2019 - men kom hjem med Havnekiosken på Skive Havn. Fem år senere er hun blevet ismutter





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Uheld Rute 26 Skive Thisted Sporet Er Blokeret

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