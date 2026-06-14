Uheld, brand, sport og lokale begivenheder i Midt- og Vestjylland

Oversigt over begivenheder i Midt- og Vestjylland: Vejrudsigt, færdselsuheld, brand i Holstebro, godt år for slagteri, debat om landbrug, ung traktorsamler, genoprettelsesproces for tidlig kriminel, bekymring om cykelløb og et barnebesøg samt håndboldsejr.

Midt- og Vestjylland begynder søndagen med enkelte byger, men i løbet af dagen kommer der lidt sol, og de fleste steder vil der være tørt.

Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader, og vinden ved Vestkysten vil være frisk til hård. Flere har undret sig over, hvorfor de store elementer, der netop nu bliver transporteret fra Give til Hvide Sande, efterfølgende skal sejles til Spanien og tilbage igen. Nu forklarer ejeren hvorfor: Der er sket et mindre færdselsuheld lørdag aften lidt syd for Brande. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Andreas Andersen.

I forsøget på at undgå dyret endte bilen dog med at trille rundt flere gange. Der er sket store skader på bilen, og kvinden blev kørt på sygehuset til tjek, men vagtchefen oplyser, at hun er uden for kritisk tilstand. Lørdag aften er en skorsten brudt i brand i et rækkehus i Holstebro. Meldingen kom 21.24.

Det oplyser Andreas Andersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Det var en nabo, som opdagede branden og forsøgte at banke på. Derfor har politiet, brandvæsnet været til stede på adressen. Derudover har der også været en ambulance på standby, fordi man ikke vidste, om der var personer inde i huset.

Men fra vagtchefen lyder det, at branden er under kontrol, og at brandvæsnet og politiet forlader adressen igen. Ingen personer er kommet til skade. Danmarks næststørste slagterivirksomhed inden for okse- og kalvekød har haft et godt år. Slagteri- og opskæringsvirksomheden landede sidste år et overskud på lidt mere end 115 millioner kroner.

- Det er vi fint tilfredse med. Forventningerne var lavere ved årets begyndelse, men vi har i løbet af året haft større fremgang i slagtningerne end forventet, og dermed også større omsætningsfremgang, siger Lars Andersen, administrerende direktør i Himmerlandskød. En direktør ryster på hovedet, efter at en lektor i samfundsøkonomi har udtalt til TV MIDTVEST, at landbruget og antallet af beskæftigede ikke betyder så meget for den danske økonomi.

Det hele startede under en presenning hos hans forældre, men nu har hobbyen vokset sig så stor, at 19-årige Mads Emil Obel har købt en gård for at få plads til alle sine traktorer. Kriminaliteten har præget Alexander Gawad stort set hele hans liv. Som 19-årig kom han i fængsel for at smugle amfetamin og ectasy piller ind i landet, og har siddet i fængsel siden. Men nu nærmer tiden sig, hvor han skal ud i samfundet igen.

Og den 28-årige drømmer om, at starte tiden som ex-kriminel med et højskoleophold. Den belgiske stjerne mangler fortsat at finde topformen, og det skaber bekymring frem mod Tour de France, hvor Visma får brug for et stærkt kollektiv. Foreningen 'Lastbiler for Børn' besøgte i dag Regionshospitalet Gødstrup, og hilste på både indlagte og lokale børn. for 14 timer siden Det var en dramatisk kamp helt til sidste sekund mellem Füchse Berlin. og Magdeburg.

Men da kampen blev fløjtet af var det med en sejr til Füchse Berlin. på 40-35. Og kampens topscorer var Mathias Gidsel fra Skjern med ni mål. Det betyder også, at Gidsel og resten af holdet er i finalen til Champions League. Dermed er Gidsel endnu et skridt tættere på den sidste medalje, som han mangler i sin samling





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