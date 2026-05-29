En kran smadrede en pølsevogn i Holstebro, en brand udbrød i en dieselbil på Herningmotorvejen, og tre mænd blev sigtet for tyveri efter at have stjålet dyrt el-værktøj. Dyrenes Beskyttelse afskaffede deres 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse'-mærke, og to danske cykelryttere vandt et etapestykke i Giro d'Italia.

En uheldsfyldt dag i Holstebro: En kran fra kranfirmaet BMS smadrede en pølsevogn , mens den skulle løftes op på et byggeplads hvor en rejsegilde skulle afholdes.

Ingen personer kom til skade, men kranen faldt pludselig til jorden og smadrede vognen. BMS' direktør Kim Knudsen udtalte, at de er glad for at ingen blev skadet, og at de vil have et møde for at undersøge årsagen til ulykken. I Herning udbrød en brand i en dieselbil på Herningmotorvejen, hvor to personer var tilstede, men ingen blev skadet. Branden spredte sig til en lille smule vegetation ved siden af vejen, men blev hurtigt slukket.

I en anden hændelse blev tre mænd sigtet for tyveri efter at have stjålet dyrt el-værktøj fra håndværkerfirmaer i Herning. De er alle i alderen 21, 20 og 18 år og stammer fra Sorø, Skælskør og Hvalsø. Dyrenes Beskyttelse afskaffede deres 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse'-mærke efter 34 år for at kæmpe for bedre forhold for landbrugsdyr og omstille dansk landbrug. Endelig, to danske cykelryttere, Jonas Vingegaard og Michael Valgren, har begge vundet et etapestykke i Giro d'Italia.

De to ryttere har en lang historie sammen, og de har cyklet sammen i Belgien allerede i 2008





