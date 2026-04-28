Ugifte har højere risiko for kræft – men ægteskab er ikke en garanti

Ny forskning viser en statistisk sammenhæng mellem civilstand og risikoen for at udvikle kræft. Ugifte har en højere forekomst, men det betyder ikke, at ægteskab direkte forebygger kræft.

Videnskab.dk præsenterer 'Kort nyt', et overblik over de seneste nyheder og fund fra forskningens verden. Denne artikel fokuserer på en ny undersøgelse, der har analyseret data fra over fire millioner amerikanske kræft tilfælde, publiceret i tidsskriftet Cancer Research Communications.

Undersøgelsen, udført af University of Miami Miller School of Medicine, viser en statistisk sammenhæng mellem civilstand og risikoen for at udvikle kræft. Resultaterne indikerer, at voksne, der aldrig har været gift, har en betydeligt højere forekomst af kræft sammenlignet med dem, der er eller har været gift. Specifikt havde ugifte mænd omkring 70 procent større risiko, mens ugifte kvinder havde en 85 procent større risiko for at udvikle kræft.

Interessant nok udfordrer studiet den traditionelle opfattelse af, at mænd drager større sundhedsmæssige fordele af ægteskab end kvinder. Undersøgelsen afslører også variationer baseret på etnicitet, hvor sorte mænd, der aldrig har været gift, havde den højeste samlede kræftrate, mens gifte sorte mænd havde lavere kræftrater end gifte hvide mænd. Det er vigtigt at understrege, at denne undersøgelse påviser en statistisk sammenhæng og ikke en direkte årsagssammenhæng.

En simpel korrelation betyder, at to faktorer forekommer sammen, men det betyder ikke nødvendigvis, at den ene forårsager den anden. Forskere påpeger, at der kan være andre underliggende faktorer, der spiller ind. For eksempel kan personer, der er mindre tilbøjelige til at ryge, drikke mindre alkohol, passe bedre på deres helbred og være mere socialt aktive, også være mere tilbøjelige til at indgå i et ægteskab. Dette antyder, at livsstilsfaktorer kan være medvirkende til både ægteskabsstatus og kræftrisiko.

For at fastslå en årsagssammenhæng ville forskere ideelt set udføre kontrollerede forsøg, men dette er ofte vanskeligt og uetisk i forbindelse med kræftforskning. Tidligere forskning har primært fokuseret på ægteskabets indvirkning *efter* en kræftdiagnose, mens denne undersøgelse fokuserer på, hvordan civilstand påvirker *risikoen* for at udvikle kræft. Dataene, der er anvendt i studiet, dækker perioden 2015-2022 og omfatter mere end 100 millioner mennesker fra 12 amerikanske stater.

Forskerne understreger, at resultaterne ikke bør tolkes som en garanti for, at ægteskab kan forebygge kræft, eller at man skal være gift for at mindske sin risiko. I stedet bør ugifte personer være ekstra opmærksomme på kræftrisikofaktorer, deltage i regelmæssige screeninger og holde sig opdateret om sundhedspleje. Frank Penedo, forsker og medforfatter til undersøgelsen, fremhæver, at studiet bør ses som en opfordring til øget opmærksomhed og forebyggelse blandt ugifte.

Det er afgørende at huske, at statistiske sammenhænge ikke nødvendigvis indikerer en direkte årsagssammenhæng, som illustreret af eksemplet med drukneulykker og issalg. I dette tilfælde er den underliggende årsag sandsynligvis, at folk både bader og spiser is mere om sommeren. For at forstå komplekse forhold som disse er det nødvendigt med yderligere forskning og en nuanceret tilgang til fortolkningen af resultaterne.

'Kort nyt' fortsætter med at bringe dig de seneste opdateringer fra forskningsfronten, altid med henvisning til de originale kilder, så du kan dykke dybere ned i detaljerne og vurdere forbeholdene





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kræft Ægteskab Civilstand Forskning Sundhed

United States Latest News, United States Headlines

