Ugens nyheder: Trump, sport, kriminalitet og samfund

Fra Trumps helbredsstatus til danske børns åbningstale og Jonas Vingegaards sejr - her er ugens vigtigste historier.

Den amerikanske præsident har netop offentliggjort resultaterne af sin seneste helbredstest, og ifølge Trump selv er alt i top. Han roser sin egen sundhedstilstand og kalder testen for en af de bedste nogensinde.

I september sidste år anholdt dansk politi den rumænske bandeleder Zeno Gugulan, som var internationalt efterlyst for at stå bag butikstyverier i millionklassen. Han var hovedskurk i en britisk dokumentar i 2024, hvor han erkendte at have stået bag storstilede tyverier. PSG slog Arsenal efter straffesparkskonkurrence i Champions League-finalen og kunne løfte trofæet for andet år i streg. Hjemme i Paris gik fejringen dog lidt over gevind.

Omkring 900 børn fra Hjørring kommunes 4. -5. klasser har dystet om at holde åbningstalen på Naturmødet i Hirtshals. Vinderne blev tre børn fra 5. klasse på Bjergby Skole med et usædvanligt budskab. Jonas Vingegaard kørte endnu en gang fra alt og alle, da han på 20. etape cementerede sin samlede sejr i dette års Giro d'Italia.

Rumænske tyve stjæler i stor stil fra danskerne. Der er sket en fordobling i domme mod rumænere for indbrud og tyveri i Danmark siden 2020. Rumænien er dermed det land, hvor suverænt flest tyveri- og indbrudsdømte udlændinge kommer fra. I håndbolden var NFH foran hele kampen, men personlige fejl i slutminutterne og en scoring i sidste sekund af Emma Lindqvist gav Ikast sejren og sikrede dem en tredje kamp om bronzemedaljerne.

Jonas Vingegaard gav sin amerikanske holdkammerat Sepp Kuss lov til at køre efter etapesejren på 19. etape af Giro d'Italia. Er adgang til drikkevand en universel menneskeret? Dette spørgsmål måtte helt til den italienske højesteret for at blive afklaret. Sagen var rejst af en kvindelig turist, der blev afvist i at få postevand i restauranten på et luksushotel i Sydtyrol.

Nu raser debatten i Italien. I programmet 'Forræder - Ukendt Grund' fik Jakob Kitt Knudsen og Emil Marling et meget tæt venskab. Se hvordan han reagerer, da han finder ud af, at Emil har været forræder fra begyndelsen. Otte gæster i den texanske forlystelsespark Pleasure Pier blev fanget 30 meter oppe i luften, da rutsjebanen Iron Shark gik i stå.

Brandvæsenet kunne efter to timer hente dem sikkert ned én efter én. I kampen mellem Bosnien-Hercegovina og Nordmakedonien pådrog den bosniske målmand Osman Hadzikic sig en skade i pausen og blev båret ud. Testkampen endte 0-0. Flere mænd fortæller, at de følger deres partners cyklus med hjælp af apps, cyklushjul eller kalendere.

Det hjælper dem med at forstå partnerens humør og behov. Salma Abdurrazag testede, hvor engagerede mænd er i virkeligheden. De er tiltalt for at have svindlet for 1,1 milliarder kroner i den største svindelsag i Danmark nogensinde. Amerikanske Matthew Stein og Jerome Lhote varetægtsfængsles i surrogat efter et grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Begge nægter sig skyldige. Villads bruger timer på at filme madvideoer, som tusindvis af unge ser dagligt. Fem personer fanget i en oversvømmet hule i Laos i over en uge sender hilsner til deres familier, mens redningsfolk kæmper for at få dem ud. I Forræder-spillet bliver deltagerne udfordret på moral og etik, og TV 2 har undersøgt værternes 'dark-factor' med en test fra Københavns Universitet.

Ugens nyheder spænder bredt fra sport og kriminalitet til samfundsspørgsmål som retten til drikkevand. Jonas Vingegaards triumf i Giro d'Italia og PSG's Champions League-sejr glæder sportsfans, mens sagen om Zeno Gugulan og den store svindelsag viser alvorlige sider af kriminaliteten. Debatten om drikkevand i Italien og de oversvømmede huler i Laos minder os om globale udfordringer. Samtidig engagerer danske børn sig i naturdebatten, og realityprogrammer som Forræder giver stof til eftertanke om moral. Alt i alt en uge med både højdepunkter og alvorlige emner





Domstol: Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center inden 14 dageEn dommer i Washington D.C. har afgjort, at Donald Trumps navn skal fjernes fra alle skilte og officielt materiale fra Kennedy Center, da kun Kongressen kan ændre navnet på kulturinstitutionen.

Dommer beordrer Trumps navn fjernet fra Kennedy CenterEn bestyrelse udpeget af præsidenten besluttede at ændre Kennedy Centers navn, så det omfattede Trump.

Trump opmærksomhed på Grønland igen med delt billedeUSA's præsident Donald Trump har igen opmærksomhed på Grønland ved at dele et billede på sit sociale medie Truth Social. Billedet viser Trump, der svæver over Grønland og har sit blik rettet ned mod en grønlandsk by. Det er dog ikke et nyt materiale, da Trump allerede delte det den 23. maj. Det første opslag kom kort tid efter, at Trumps særlige udsending Jeff Landry havde gennemført et besøg på øen. Trump har i en længere periode understreget det faktum, at Grønland har en stor strategisk værdi for USA og har ved flere lejligheder tilkendegivet et ønske om at erhverve øen. At billedet er blevet delt igen, er naturligvis noget, der sker i forlængelse af den vedvarende amerikanske opmærksomhed på Grønland. Her er det dog værd at nævne, at både Danmark og Grønland står imod, da ingen af dem har interesse i at overlevere Grønland til USA og Trump. I en anden udvikling blev Donald Trump kendt skyldig i seksuelt overgreb mod en kvinde. Efter denne dom har han startet en 'hævnkampagne' mod hende.

