Ugens nyheder: Renter, Iran-USA-aftale, Lynetteholm og mere

En samling af forskellige nyheder fra den seneste tid inklusive beslutninger fra den amerikanske centralbank, en ny forståelsespapir mellem Iran og USA, åbning af Lynetteholms perimeter i København, Ghana i VM og mere.

Alle 12 medlemmer af bankens renteudvalg - Federal Open Market Committee - var enige om beslutningen. Mange økonomer havde forudsagt, at renten ville blive fastholdt.

Men der blive vil holdt nøje øje med Warsh og de signaler, han sender om bankens fremtidens kurs. Det er faktisk muligt at finde noget, der er til at betale, siger boligøkonom Mira Lie Nielsen. Her er hendes bedste råd, hvis du vil købe bolig. En amerikansk embedsmand har i et opkald med internationale medier oplæst forståelsespapiret mellem Iran og USA.

Det skriver det amerikanske medie CNN og britiske BBC. Aftalen er et såkaldt Memorandum of Understanding (MoU). Det kan oversættes til et forståelsespapir, som skal skabe den politiske ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på konflikten mellem de to lande. Desuden beskrives det, hvordan Irans atomprogram skal behandles i fremtidige tekniske forhandlinger.

Uregelmæssigheder i lønudbetalinger til byggearbejdere der er ved at bygge det nye Odense Universitetshospital, får nu regionen til at reagere. - Når man arbejder i Danmark, skal man kunne forvente at få sin løn til tiden, ligesom man skal have gode arbejdsvilkår. Vores kontrol har desværre vist, at det i nogle tilfælde har været lidt udfordret, og derfor ønsker vi at øge indsatsen for at få udsvingene rettet op, siger regionsrådsformand Bo Libergren i pressemeddelelsen.

Kong Frederik indviede i dag Lynetteholms perimeter, der er ringen om Københavns kommende bydel Lynetteholm. Fra en gravemaskine fik kongen lagt de sidste sten på det, der også skal fungere som stormflodsikring af København. Til august vil offentligheden få mulighed for at gå tur hele vejen rundt om den kommende bydel, der vil blive placeret, hvor der i dag er vand. I nat spiller Ghana deres indledende VM-kamp mod Panama.

Tidligere professionel fodboldspiller, Razak Pimpong, har instrueret eleverne på Hald Ege Efterskole til at holde med ghaneserne i nat. Lige nu kører der ingen tog over Øresundsbroen mellem Københavns Lufthavn og Malmø Hyllie. Årsagen er en elfejl, skriver Skånetrafiken, som står for ruten, på sin hjemmeside. Emmanuel Macron og Donald Trump er meget langt fra hinanden politisk, men de har alligevel en interessant relation.

De blev præsidenter på nærmest samme tid og har arbejdet sammen i næsten 10 år, hvor deres relation er gået op og ned. De skal i dag afslutte G7-topmødet med en middag på slottet Versailles i Frankrig. Den 62-årige arkitekt Rex Heuermann er i den amerikanske delstat New York blevet idømt fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse i en sag om drab på otte kvinder.

I 2023 fik de et gennembrud Han erkendte i april, at han havde kvalt og parteret kvinderne, inden han skaffede sig af med ligene på strande på Long Island. Der er sket et "ægte skift" i tilgangen til krigen i Ukraine fra amerikansk side. I hvert fald hvis man skal tro den franske præsident, Emmanuel Macron. Alle G7-lande anerkender nu ifølge Macron, at Rusland ikke er interesseret i fred, og at presset på Rusland skal øges.

- Vi har forpligtet os på at styrke sanktionerne mod Rusland og forstærke Ukraines kapacitet indenfor luft- og langtrækkende våben, siger Macron. Men han ville ikke sige, om Rusland bærer et større ansvar for krigen. To mænd på 21 og 30 år fra Assens Kommune er i dag ved Retten i Odense blevet idømt fire og otte måneders fængsel for flere indbrud i Assens i 2025





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